Suntory PepsiCo Việt Nam thúc đẩy hợp tác công-tư, đầu tư dài hạn cho tri thức và môi trường

Với tầm nhìn “Phát triển vì những điều tốt đẹp," Suntory PepsiCo Việt Nam đẩy mạnh hợp tác chiến lược cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Suntory Beverage & Food trong giáo dục nguồn nước, sức khỏe học đường và nghiên cứu phát triển nhân lực, khẳng định cam kết phát triển bền vững toàn diện tại Việt Nam.

Mở rộng hợp tác giáo dục: Đầu tư cho thế hệ tương lai

Với tầm nhìn “Phát triển vì những điều tốt đẹp” suốt hơn 30 năm tại Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam xem đầu tư cho giáo dục là nền tảng kiến tạo tương lai.

Tháng 9/2026, công ty hợp tác cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục nước sạch, môi trường và sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2029.

Tiếp nối sáng kiến “MIZUIKU - Em yêu nước sạch” (đã tiếp cận hơn 1 triệu học sinh, hỗ trợ 214 công trình nước sạch cho 6 triệu người từ năm 2015), giai đoạn 2026-2029 đặt mục tiêu tiếp cận 1,8 triệu học sinh tiểu học, lắp đặt 50 hệ thống lọc nước, đồng thời mở rộng trải nghiệm thiên nhiên và nâng cấp cơ sở vật chất thể thao tại 5-10 trường đại học mỗi năm.

Kết nối tri thức, thúc đẩy nghiên cứu và kinh tế tuần hoàn

Từ giáo dục phổ thông, Suntory PepsiCo Việt Nam nâng tầm hợp tác sang khoa học công nghệ và đào tạo đại học. Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác công tư về kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam-Nhật Bản tại Toyo, công ty cùng Tập đoàn Suntory Beverage & Food Limited (SBF) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Thỏa thuận ba bên kết hợp năng lực nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, am hiểu thị trường nội địa của Suntory PepsiCo Việt Nam và chuyên môn toàn cầu của Tập đoàn Suntory.

Hợp tác tập trung vào bốn trụ cột: nghiên cứu ứng dụng; bao bì bền vững và kinh tế tuần hoàn; phát triển nguồn nhân lực; và thúc đẩy lối sống năng động trong sinh viên. Các bên sẽ cùng nghiên cứu giảm trọng lượng bao bì, tăng vật liệu tái chế, phát triển bao bì nhiều lớp có thể tái chế và đề xuất mô hình thí điểm quản lý chất thải tại khu vực dân cư trên đảo.

Sinh viên, giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cơ hội thực tập, tham quan nhà máy và nhận cố vấn từ đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia của Suntory.

Thỏa thuận ba bên này tập trung vào bốn trụ cột: nghiên cứu ứng dụng, bao bì tuần hoàn, phát triển nhân lực và thúc đẩy lối sống năng động cho sinh viên. Các bên sẽ hợp tác nghiên cứu giải pháp giảm trọng lượng, tăng tỷ lệ tái chế bao bì, thí điểm quản lý chất thải trên đảo, đồng thời tạo cơ hội thực tập và nhận cố vấn từ chuyên gia Suntory cho giảng viên, sinh viên.

Suntory PepsiCo Việt Nam, Suntory Beverage & Food và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ông Mitsuhiro Kawamoto, Giám đốc Điều hành Cấp cao phụ trách Phát triển Tổ chức, Suntory Beverage & Food, khẳng định: “Việt Nam là thị trường có ý nghĩa chiến lược đối với Suntory. Biên bản ghi nhớ với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng Việt Nam, không chỉ bằng đầu tư kinh doanh mà còn bằng đầu tư cho con người, tri thức và môi trường. Chúng tôi tin rằng khi kết hợp chuyên môn của Tập đoàn Suntory với năng lực nghiên cứu và đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ba bên sẽ cùng tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.”

Nối dài hợp tác giáo dục, Suntory PepsiCo Việt Nam chú trọng đào tạo thực tiễn cho hơn 10.000 lao động tại 6 nhà máy (vốn đầu tư hơn 800 triệu USD) qua các chương trình Kỹ thuật viên và Quản trị viên tập sự, đồng thời thúc đẩy văn hóa Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) với 52% lãnh đạo cấp cao là nữ giới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất xanh qua dự án tuần hoàn nước “Water of Life,” tiên phong sử dụng bao bì 100% nhựa PET tái sinh, chai siêu nhẹ 11g và vận hành nhà máy tự động hóa tại Tây Ninh (300 triệu USD), qua đó hoàn thiện hệ sinh thái bền vững và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam./.