Châu Âu tăng nhập khẩu LNG nhưng vẫn đối mặt nguy cơ thiếu hụt khí đốt

Châu Âu đang bắt đầu đẩy mạnh nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ châu Á, trong bối cảnh các kho dự trữ ở mức thấp nghiêm trọng cùng nỗi lo về những đợt rét đậm đã trở thành mối quan tâm cấp thiết hơn cả mức giá giao ngay đắt đỏ của loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, tốc độ nhập khẩu được cho là vẫn chưa đủ nhanh để giải tỏa áp lực thiếu hụt.

Theo dữ liệu tổng hợp từ các chuyên gia phân tích hàng hóa tại Kpler, lượng LNG nhập khẩu vào châu Âu trong tháng 11/2026 dự kiến đạt 10,11 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 3/2026 và tăng so với 8,99 triệu tấn của tháng 10/2026.

Tuy nhiên, con số ước tính cho tháng 11/2026 vẫn thấp hơn mức 11,81 triệu tấn mà châu Âu từng nhập khẩu trong cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy tốc độ nhập khẩu dù đang tăng lên vẫn chưa đủ để giải tỏa áp lực thiếu hụt đang cận kề.

Bước vào mùa Đông, các kho dự trữ khí đốt thiên nhiên tại châu Âu đang ở mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua, với tốc độ cạn dần của kho dự trữ ngày càng nhanh.

Theo dữ liệu từ chuyên gia phân tích năng lượng độc lập John Kemp, tính đến ngày 11/11, lượng dự trữ tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh đã giảm xuống còn 810 terawatt giờ (TWh), thấp hơn 200 TWh (tương đương 20%) so với mức trung bình theo mùa trong 10 năm qua.

Châu Âu ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào LNG sau khi phần lớn nguồn cung khí thiên nhiên qua đường ống từ Nga bị dừng kể từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine vào năm 2022.

Theo dữ liệu từ Kpler, lượng nhập khẩu LNG đã tăng từ 78,38 triệu tấn vào năm 2021 lên mức cao kỷ lục 125,2 triệu tấn vào năm 2025. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu trong năm nay có thể sụt giảm. Kpler ước tính tổng lượng nhập khẩu tính đến cuối tháng 12 đạt 117,95 triệu tấn./.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khí đốt kéo dài sang năm 2027 IEA cảnh báo dự trữ khí đốt châu Âu xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, làm gia tăng cạnh tranh mua LNG và kéo dài căng thẳng nguồn cung đến năm 2027.