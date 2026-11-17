Xác định việc giải phóng mặt bằng và tái định cư là "chìa khóa" mở đường cho các dự án động lực, tỉnh Hà Tĩnh đang huy động tối đa nguồn lực, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ hàng loạt khu tái định cư trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Mục tiêu cao nhất là vừa bảo đảm quỹ đất sạch thu hút đầu tư, vừa kiến tạo nơi an cư khang trang, đồng bộ cho người dân.

Tạo quỹ đất sạch cho các dự án động lực

Khu kinh tế Vũng Áng đang đứng trước giai đoạn phát triển bứt phá với hàng loạt dự án quy mô lớn mang tính động lực như Khu công nghiệp Vinhomes, đường tạm thi công Cảng Sơn Dương hay các dự án thuộc Trung tâm logistics Vũng Áng.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, đồng thời giải quyết nhu cầu di dời dân cư ra khỏi vùng sạt lở bờ biển, việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư đang được các sở, ngành và chính quyền cơ sở triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Trong số các dự án đang triển khai, Khu tái định cư tại Tổ dân phố Trường Sơn (phường Vũng Áng) có quy mô lớn nhất với tổng mức đầu tư 950,579 tỷ đồng, nhằm phục vụ di dời các hộ dân Tổ dân phố Trường Yên và Cảnh Trường để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Vinhomes.

Mặt bằng tại Khu tái định cư Tổ dân phố Trường Sơn (phường Vũng Áng) được san lấp và tập kết hàng loạt cấu kiện ống cống bê tông đúc sẵn phục vụ thi công đồng bộ hệ thống thoát nước. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Dự án được chia làm hai thành phần: bồi thường, giải phóng mặt bằng (diện tích khoảng 115,9ha, ảnh hưởng 291 hộ, kinh phí 355,83 tỷ đồng) và xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tổng mức đầu tư 594,568 tỷ đồng).

Đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Vũng Áng đã hoàn thành kiểm kê 293/293 hộ, xét nguồn gốc đất 237 hộ, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 291 hộ và chi trả cho 164 hộ.

Trên cơ sở đó, địa phương đã bàn giao 4 vị trí với tổng diện tích 65,3/115,2ha cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thi công.

Cùng với đó, việc kiểm kê tại vùng dự án Tổ dân phố Trường Yên và Cảnh Trường cũng đang được đẩy mạnh với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đạt 216/1.090 hộ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Áng Nguyễn Thế Anh cho biết để triển khai thi công khu tái định cư, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phối hợp các đơn vị tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng liên quan đến 293 hộ dân thuộc 6 tổ dân phố gồm: Trường Sơn, Kỳ Thịnh, Tân Phong, Thượng Phong, Cảnh Trường và Trường Yên, nỗ lực bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công triển khai.

Với phương châm có mặt bằng đến đâu, chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức thi công đến đó, ngay sau khi được bàn giao những diện tích đầu tiên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển hạ tầng đô thị Hà Tĩnh (chủ đầu tư dự án) đã tập trung đôn đốc các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng.

Khu tái định cư tại phường Sông Trí phục vụ di dời 220 hộ dân thôn Hải Phong 1, 2 đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sẵn sàng bàn giao cho người dân. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Kỹ sư Nguyễn Đức Ân, cán bộ quản lý dự án chia sẻ, hiện nay các đơn vị đang dồn lực, huy động tối đa phương tiện máy móc để tiến hành bóc phong hóa, san lấp mặt bằng, tổ chức thi công 56 tuyến đường giao thông có chiều dài 26km cùng hệ thống cấp điện, hệ thống thoát nước thải, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng... với tổng khối lượng hoàn thành đạt 20% kế hoạch.

Tại phường Sông Trí, hai dự án tái định cư cấp bách cũng đang được tăng tốc từng ngày.

Đối với Khu tái định cư phục vụ di dời 220 hộ dân thôn Hải Phong 1, 2 (giai đoạn 1) ra khỏi vùng sạt lở bờ biển (quy mô 5,5ha, 194 lô đất, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng), khối lượng thi công đến nay đã ước đạt 91%.

Ủy ban Nhân dân phường Sông Trí đã hoàn tất việc di dời đường dây điện 35kV và 0,4kV để bàn giao phần mặt bằng còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 11/2026.

Khu tái định cư tại phường Sông Trí phục vụ di dời Tổ dân phố Hải Thanh (diện tích khoảng 29,5ha, bố trí 441 hộ, tổng mức đầu tư 320,979 tỷ đồng) đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, bàn giao mốc và đo vẽ bản đồ địa chính.

Chính quyền địa phương đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi hợp phần giải phóng mặt bằng, tổ chức công khai phương án bồi thường đối với 72 ngôi mộ của 11 hộ dân; đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ hợp phần xây dựng hạ tầng để kịp khởi công trước ngày 1/12/2026 và hoàn thành trước ngày 28/2/2027.

Ở khu vực phường Hoành Sơn, dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng Khu tái định cư thôn Đông Yên cũ (quy mô 19,5ha, tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng) nhằm di dời 202 hộ dân phục vụ mở rộng Khu công nghiệp Vinhomes và đường tạm thi công Cảng Sơn Dương cũng đang bước vào giai đoạn thi công nhộn nhịp.

Hiện các đơn vị đã hoàn thành đào bóc phong hóa nền đường toàn bộ từ Tuyến 1 đến Tuyến 14, đang triển khai hệ thống thoát nước dọc tại các tuyến số 4, 5, 6, 13 và tập kết đầy đủ cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấp phối đá dăm tại công trường, quyết tâm nghiệm thu hoàn thành trước ngày 28/2/2027.

Quyết liệt tháo gỡ "nút thắt" mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn triển khai các khu tái định cư tại Khu kinh tế Vũng Áng vẫn còn một số vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Điển hình tại Khu tái định cư Tổ dân phố Trường Sơn, khó khăn lớn nhất nằm ở 72 hộ dân thuộc diện tích đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh quản lý.

Dù địa phương đã phê duyệt phương án cho 52/72 hộ, nhưng do đất không đủ điều kiện bồi thường, các công trình vật kiến trúc chỉ được hỗ trợ từ 40% đến 50% nên đa số người dân chưa đồng tình.

Trong khi đó, tại Khu tái định cư Tổ dân phố Quyền Hành, theo rà soát đường găng tiến độ của chủ đầu tư, nếu thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục hiện hành, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2028, chậm hơn so với mốc trước ngày 30/6/2027 theo chỉ đạo của tỉnh.

Dự án Khu tái định cư phục vụ di dời 220 hộ dân thôn Hải Phong 1, 2 (giai đoạn 1) hiện đạt khoảng 91% khối lượng thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 11/2026. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Để khơi thông các điểm nghẽn này, các sở, ngành và địa phương đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Các sở như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính được kiến nghị rút ngắn tối đa thời gian thẩm định hồ sơ, báo cáo nghiên cứu khả thi và kịp thời bố trí nguồn vốn theo sát tiến độ giải ngân.

Cùng với đó, chính quyền các phường Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ưu tiên bàn giao cuốn chiếu những vị trí đã đủ điều kiện cho nhà thầu thi công ngay.

Song song với hạ tầng kỹ thuật, địa phương cũng chú trọng đầu tư các thiết chế an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống người dân tại nơi ở mới. Đơn cử như tại phường Hoành Sơn, chính quyền cơ sở đã kiến nghị tỉnh sớm xem xét chủ trương nâng cấp, mở rộng trường học, nghĩa trang và nạo vét âu thuyền phục vụ sinh kế cho bà con thôn Đông Yên cũ sau di dời.

Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh Hà Tĩnh cùng tinh thần thi công khẩn trương trên công trường, các khu tái định cư tại Khu kinh tế Vũng Áng đang từng bước thành hình.

Việc hoàn thành đúng hẹn các dự án không chỉ tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư lớn về với Vũng Áng, mà còn khẳng định cam kết của địa phương trong việc đặt quyền lợi, sự ổn định đời sống của nhân dân làm trung tâm của sự phát triển./.

Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng ở Hà Tĩnh Theo Quyết định, quy mô khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha, trong đó 57.998ha đất liền và 15.000ha mặt biển.