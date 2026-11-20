Việc đăng cai APEC 2027 đang tạo động lực thúc đẩy Phú Quốc (tỉnh An Giang) đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối và mở rộng thị trường du lịch. Theo dự báo của Savills Việt Nam, giai đoạn 2027-2030, Phú Quốc có thể bổ sung khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp, phần lớn tập trung trong năm 2027-2028. Trong bối cảnh công suất phòng khách sạn cao cấp duy trì trên 80% trong năm 2025 và đầu năm 2026, thách thức đặt ra là khả năng hấp thụ nguồn cung mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì sức hút điểm đến sau APEC./.