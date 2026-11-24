Căng thẳng Nga - Ukraine tiếp tục gia tăng sau các cuộc tập kích nhằm vào cầu Crimea và những động thái đáp trả từ Moskva. Diễn biến này cho thấy hạ tầng giao thông chiến lược đang trở thành một trong những mục tiêu đáng chú ý trong các hoạt động quân sự của hai bên. Những gián đoạn đối với mạng lưới vận tải có thể gây thêm sức ép lên hoạt động hậu cần và kinh tế tại các khu vực liên quan. Trong bối cảnh đó, các tuyên bố mới từ Moskva cũng đặt ra nhiều thách thức đối với triển vọng thúc đẩy các sáng kiến ngừng bắn và đối thoại ngoại giao./.