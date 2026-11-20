Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 20/11 cho biết Moskva chỉ sẵn sàng thảo luận về các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi Kiev từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo hãng tin RIA Novosti, phát biểu với báo giới tại một sự kiện diễn ra ở thành phố Saint Petersburg, ông Ryabkov cho biết Nga không phản đối đối thoại về vấn đề an ninh của Ukraine, nhưng nhắc lại lập trường của Nga phản đối khả năng Ukraine gia nhập NATO, kể cả dưới hình thức có quy chế gần tương đương thành viên của liên minh này.

Theo ông, việc tìm kiếm một cơ chế hoặc giải pháp khác theo hướng trên đều không phù hợp với quan điểm của Moskva.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 19/11 cho biết các bảo đảm an ninh có thể dành cho Ukraine sẽ dựa trên nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Điều khoản này xác lập nguyên tắc phòng thủ tập thể, theo đó một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên NATO được xem là hành động nhằm vào toàn bộ liên minh.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ryabkov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định mời đại diện của nhóm ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức tới Moskva.

Theo nhà ngoại giao này, Nga đang chờ phản hồi từ các nhà đàm phán châu Âu về lời mời nói trên, đồng thời lưu ý rằng nếu nhận được phản hồi tích cực, Nga sẽ nhanh chóng triển khai hiệu quả công tác chuẩn bị cho chuyến thăm.

Tuy nhiên, ông Ryabkov nhấn mạnh chuyến thăm dự kiến của đại diện nhóm "bộ ba" châu Âu tới Nga không đồng nghĩa với việc các nước châu Âu sẽ tham gia vào tiến trình đàm phán về giải quyết xung đột tại Ukraine.

Về thành phần đoàn đại biểu có thể tới Moskva, ông Ryabkov cho rằng vấn đề này cần được phía châu Âu quyết định.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hiện chưa có thời điểm cụ thể cho chuyến thăm của các đại diện châu Âu tới Moskva.

Đề cập khả năng nối lại đàm phán ba bên như cuộc gặp từng diễn ra gần đây tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Ryabkov cho biết các bên hiện chưa đạt được thỏa thuận hay thống nhất về việc này.

Trước đó, tại cuộc họp báo ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc sau chương trình làm việc tại Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến quyết định mời đại diện nhóm bộ ba châu Âu tới Moskva.

Theo ông Putin, Nga muốn tìm hiểu cụ thể quan điểm và những đề xuất của các nước châu Âu đối với vấn đề an ninh khu vực cũng như giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine, trước khi quyết định các bước tiếp theo trong tiến trình đối thoại với Ukraine./.

Nga tập kích nhiều mục tiêu tại Ukraine, đã có thương vong ở Kiev Nga thông báo tấn công nhiều mục tiêu công nghiệp quốc phòng, năng lượng và giao thông tại Ukraine, trong đó có Kiev và Odessa. Chính quyền Kiev xác nhận ít nhất 3 người thiệt mạng.