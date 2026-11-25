Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trước tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài, nợ công và chi phí vay nợ tăng cao, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang mong muốn đưa “quy tắc vàng” về cân bằng ngân sách vào Hiến pháp, qua đó tăng cường kỷ luật tài chính công và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.



Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure cho biết một trong những mục tiêu của việc sửa đổi Hiến pháp là thể hiện với các nhà đầu tư quyết tâm của Quốc hội trong việc giảm thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự đồng thuận về chính trị không hề dễ dàng khi Tổng thống Macron đang ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ tín nhiệm ở mức thấp và không có được đa số ủng hộ tại cả hai viện Quốc hội.



Để hoàn tất việc sửa đổi Hiến pháp trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, ông Macron dự kiến khôi phục một dự luật sửa đổi Hiến pháp từng được Hạ viện và Thượng viện thông qua với nội dung giống nhau vào năm 2011, nhưng sau đó bị Tổng thống Nicolas Sarkozy gác lại do không có đủ sự ủng hộ của các nghị sỹ.



Nếu lựa chọn phương án này, Chính phủ Pháp sẽ phải giữ nguyên nội dung dự luật năm 2011 và bảo đảm nhận được ít nhất 60% số phiếu tán thành tại phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện, dự kiến vào tháng 1/2027.

Trong khi đó, nếu xây dựng một dự luật mới, Chính phủ Pháp khó có đủ thời gian để trình cả hai viện Quốc hội thông qua trước cuộc bầu cử tổng thống.



Ngay cả khi việc sửa đổi Hiến pháp thành công, Pháp vẫn cần thêm nhiều tháng để xây dựng và thông qua các văn bản pháp luật cần thiết nhằm đưa “quy tắc vàng” vào thực tế.

Theo phương án xây dựng năm 2011, các đạo luật khung về cân bằng tài chính công sẽ ấn định trước mức trần chi tiêu và mức thu ngân sách bổ sung tối thiểu cho từng năm trong giai đoạn từ 3-5 năm. Ngân sách hằng năm phải tuân thủ các giới hạn này, dưới sự giám sát của Hội đồng Hiến pháp.



Tuy nhiên, hiệu quả thực thi vẫn là vấn đề gây nhiều hoài nghi. Mặc dù đã có nhiều quy định về kỷ luật ngân sách ở cả cấp quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), Pháp thường xuyên không đạt được các mục tiêu đề ra.

Trong 35 năm qua, nước này chỉ có 7 năm duy trì được mức thâm hụt ngân sách dưới ngưỡng 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo quy định của EU.

Thâm hụt ngân sách năm 2026 dự kiến ở mức 5,4% GDP, cao nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong khi nợ công đang tiến sát mức 120% GDP, gấp đôi ngưỡng quy định của EU.



Giới chuyên gia pháp lý cũng đặt câu hỏi về khả năng giám sát và xử lý vi phạm của Hội đồng Hiến pháp, đồng thời lưu ý rằng quyền quyết định ngân sách hằng năm là một trong những quyền hạn cơ bản của Quốc hội. Việc áp dụng các quy định quá cứng nhắc có thể hạn chế khả năng ứng phó của chính phủ trước những cuộc khủng hoảng bất ngờ, như đại dịch COVID-19.



Một số nghị sỹ cánh tả lo ngại việc đưa “quy tắc vàng” vào Hiến pháp sẽ thu hẹp đáng kể quyền lựa chọn chính sách kinh tế của các chính phủ kế nhiệm.

Trong khi đó, Đức, quốc gia đã đưa cơ chế “phanh nợ” vào Hiến pháp từ năm 2009, gần đây cũng phải nới lỏng quy định này do những hạn chế bộc lộ trong thời kỳ khủng hoảng./.

Pháp thông qua dự luật tăng bảo vệ pháp lý cho cảnh sát Ngày 20/11, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật tăng cường bảo vệ pháp lý cho lực lượng thực thi pháp luật khi sử dụng vũ khí. Thượng viện Pháp thông qua văn bản với 205 phiếu thuận và 110 phiếu chống.