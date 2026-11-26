Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp hệ thống vũ khí của các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao đổi thông tin hiệu quả hơn, qua đó nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các nước thành viên.

Theo Đô đốc Pháp Pierre Vandier, Tư lệnh tối cao Đồng minh phụ trách chuyển đổi của NATO, sau khi làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh trên thực địa, AI còn có thể giúp xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thống quân sự (interoperability).

Phát biểu trước báo giới ngày 25/11 tại trụ sở NATO ở Brussels, ông nói: “Đối với NATO, đây là tin tức hết sức tích cực, bởi giờ đây chúng ta có thể triển khai khả năng tương tác thông qua AI."

Công nghệ này có thể giúp các hệ thống chiến đấu khác nhau của các nước đồng minh tương thích tốt hơn, cho phép chia sẻ thông tin vượt ra ngoài những tiêu chuẩn kết nối hiện có.

Theo Đô đốc Vandier, các hệ thống AI tích hợp trên thiết bị bay không người lái (UAV) hiện cũng có khả năng tự điều hướng mà không cần con người điều khiển từ xa. Tuy nhiên, tốc độ phát triển công nghệ không phải thách thức duy nhất.

Điện toán đám mây đang đặt ra vấn đề lớn về bảo mật, vì các hệ thống AI phụ thuộc nhiều vào dịch vụ dữ liệu trực tuyến của những tập đoàn như Microsoft, Oracle và Google. Ông cảnh báo: “Việc lưu trữ thông tin mật trên các nền tảng điện toán đám mây thương mại là một vấn đề lớn."

Đô đốc Vandier cho rằng AI có thể giúp các nước đồng minh chỉ chia sẻ những thông tin cần thiết, đồng thời giấu dữ liệu nhạy cảm mà vẫn duy trì khả năng phối hợp quân sự./.

NATO ra mắt nền tảng mới đối phó thiết bị bay không người lái NATO triển khai một nền tảng mới đã được kiểm chứng về hiệu quả nhằm giúp 32 quốc gia thành viên đẩy nhanh việc mua sắm các thiết bị chống thiết bị bay không người lái (UAV).