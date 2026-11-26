Theo phóng viên TTXVN tại Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), sáng 26/11, tại thủ đô Bishkek, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Kyrgyzstan đã tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhịp cầu hữu nghị Việt Nam-Kyrgyzstan trong kỷ nguyên mới.”

Đây là một trong những sự kiện trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Đại đoàn kết dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tham dự có đại diện Ban liên lạc người Việt Nam tại Bishkek, đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Kyrgyzstan, lãnh đạo và nhân viên của ROX Group - Tập đoàn đầu tư của Việt Nam tại Kyrgyzstan, cùng các học giả sở tại và bạn bè quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Thành Lê đã dẫn đầu đoàn đại biểu và cộng đồng thành kính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bishkek. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan, kiêm nhiệm Cộng hòa Kyrgyzstan, Cộng hòa Tajikistan và Gruzia Nguyễn Thành Lê đã dẫn đầu đoàn đại biểu và cộng đồng thành kính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan) và dành một phút tưởng niệm Người. Tiếp đó, các đại biểu cùng tham dự tọa đàm và cùng xem phim tư liệu về cuộc đời và tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Thành Lê nhắc lại chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thành phố Frunze, tên cũ của thủ đô Bishkek, vào ngày 28/7/1959.

Trong chuyến thăm, Người đã đến Nông trường chăn nuôi Strelnikova và tham quan triển lãm nông nghiệp. Qua việc tìm hiểu đời sống của người lao động và cách tổ chức sản xuất tại nông trường, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của nhân dân Kyrgyzstan, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi.

Chuyến thăm còn mang ý nghĩa đối ngoại sâu sắc khi sự chân thành và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần thắt chặt tình hữu nghị với nhân dân Kyrgyzstan, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Chính cuộc gặp gỡ trên đất Kyrgyzstan năm 1959 đã góp phần đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước, được các thế hệ người Việt Nam và Kyrgyzstan tiếp nối cho đến hôm nay.

Các đại biểu tham dự tọa đàm và cùng xem phim tư liệu về cuộc đời và tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Nguyễn Thành Lê cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Kyrgyzstan đã dành tình cảm trân trọng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Tượng đài của Người, được khánh thành tại Bishkek ngày 31/8 vừa qua, là nơi bà con và bạn bè sở tại cùng tưởng nhớ Bác, tìm hiểu thêm về Việt Nam.

Đại sứ mong bà con gìn giữ tiếng Việt trong mỗi gia đình, truyền lại cho con cháu những nét đẹp văn hóa quê hương và tiếp tục giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đó cũng là cách để mỗi người Việt xa quê gìn giữ tinh thần đại đoàn kết và làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè Kyrgyzstan.

Tại buổi lễ, bà con cộng đồng và đại diện doanh nghiệp chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thành Lê nhân dịp trình Quốc thư lên Tổng thống Kyrgyzstan và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Đại sứ quán trong quá trình sinh sống, hội nhập, triển khai các dự án đầu tư tại đây.

Tập đoàn ROX kỳ vọng các dự án sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động hai nước và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Kyrgyzstan.

Đại biểu cộng đồng phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong phần giao lưu với các học giả sở tại và bạn bè quốc tế, bà con kể về những ngày đầu lập nghiệp tại Kyrgyzstan, trong đó có những trải nghiệm ở Issyk-Kul, một địa danh quen thuộc với nhiều người Việt Nam qua các tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Chingiz Aitmatov.

Những kỷ niệm về sự giúp đỡ của người dân địa phương cho thấy tình hữu nghị giữa hai dân tộc hiện diện trong đời sống hằng ngày của các gia đình Việt Nam trên mảnh đất Bác Hồ từng đến thăm.

Từ việc cùng nhau ôn lại chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những trao đổi về đời sống cộng đồng và hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam hôm nay, chương trình đã gợi mở những cơ hội hợp tác mới trong giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng, động viên doanh nghiệp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kyrgyzstan trong thời gian tới./.

Việt Nam-Kyrgyzstan củng cố hữu nghị, đề cao chủ nghĩa đa phương Chuyến công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Kyrgyzstan sẽ thúc đẩy quan hệ song phương, khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương.