Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 26/11, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sàn thương mại điện tử Temu đã cam kết điều chỉnh nhiều hoạt động kinh doanh cho phù hợp với luật bảo vệ người tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU).

Cam kết này được đưa ra sau một cuộc điều tra phối hợp của EC và Mạng lưới Hợp tác Bảo vệ người tiêu dùng (CPC), và đã được Mạng lưới CPC chấp thuận trong cùng ngày.



Cuộc điều tra do cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của ba nước Bỉ, Đức và Ireland chủ trì, với vai trò điều phối của EC. Các cơ quan này đã chỉ ra nhiều hoạt động của Temu gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hoặc tác động không chính đáng đến quyết định mua hàng, như giảm giá giả, đánh giá giả, gây áp lực mua hàng, buộc người dùng chơi trò chơi trên ứng dụng, cũng như thiếu thông tin hoặc cung cấp thông tin sai lệch.



Temu cam kết công khai thông tin doanh nghiệp rõ ràng, dễ tiếp cận hơn và cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng. Người tiêu dùng sẽ có thêm kênh liên hệ, gồm tổng đài điện thoại và chatbot bằng tất cả các ngôn ngữ chính thức của EU và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA).

Đồng thời, Temu cam kết đơn giản hóa thủ tục hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền, xử lý hoàn tiền trong vòng 14 ngày và cung cấp mẫu đơn hủy hợp đồng bằng tất cả các ngôn ngữ chính thức của EU và EEA.



Về đánh giá sản phẩm, Temu sẽ tăng cường biện pháp chống đánh giá giả, trong đó có công cụ kiểm tra để phát hiện đánh giá giả trước khi đăng. Công ty cũng sẽ cung cấp công cụ báo cáo dễ sử dụng, đồng thời minh bạch hơn về cách xếp hạng đánh giá, giải thích rõ cách tính số sao và cách người dùng sắp xếp đánh giá.



Về giá cả, Temu cam kết phân biệt rõ giữa giảm giá thực sự, tức giá đã thực sự được hạ, với việc chỉ so sánh với một mức giá tham chiếu chung. Mọi khoản thuế và phí sẽ được hiển thị rõ ràng trước khi thanh toán.



Temu cũng cam kết chấm dứt các thông điệp gây áp lực mua hàng như “sắp hết hàng” trên trang chủ và trang sản phẩm. Các tính năng buộc người tiêu dùng phải chơi trò chơi, chẳng hạn “vòng quay may mắn,” mới được truy cập sàn sẽ bị loại bỏ khỏi tất cả các phiên bản trang web, ứng dụng và quảng cáo của Temu tại EU và EEA.

Ngoài ra, Temu sẽ làm rõ và chứng minh các tuyên bố về môi trường trong chương trình quyên góp vì môi trường của mình.



Theo EC, trước đây trang web của Temu không nêu rõ rằng đặt hàng đồng nghĩa với việc phải thanh toán. Hiện nay, tất cả các phiên bản tại EU và EEA đã có nút xác nhận “đặt hàng và thanh toán” rõ ràng.

Temu cũng cam kết mọi thiết kế trang web và ứng dụng trong tương lai đều tuân thủ các cam kết này. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng có thể xử lý nếu Temu không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng.



Các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của các nước thành viên sẽ giám sát chặt chẽ việc Temu thực hiện cam kết trên toàn EU và EEA. Nếu Temu vi phạm, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế, bao gồm mức phạt từ 4% doanh thu hằng năm của Temu tại các nước thành viên liên quan trở lên.



Hồi tháng 11/2024, EC và Mạng lưới CPC đã thông báo cho Temu về nhiều hoạt động thương mại trên nền tảng này vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của EU.

Sau quá trình trao đổi, Temu đã thực hiện nhiều thay đổi trên trang web và ứng dụng tại EU và EEA. Theo EC, đây là hành động có quy mô rộng nhất của Mạng lưới CPC từ trước đến nay, xét về số lượng vi phạm bị điều tra.



Song song với đó, EC đang tiến hành thủ tục chính thức đối với Temu theo Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA). Ngày 17/11, EC đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng Temu vi phạm nghĩa vụ áp dụng các biện pháp hợp lý, tương xứng và hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro bán sản phẩm bất hợp pháp hoặc không an toàn trên sàn.

Trước đó, ngày 11/11, EC đã đề xuất sửa đổi Quy định CPC, trao cho EC quyền trực tiếp điều tra và phạt tiền trong các vụ việc quy mô lớn. EC cũng đề xuất Đạo luật Công bằng kỹ thuật số (DFA) nhằm bảo đảm người tiêu dùng được bảo vệ trên môi trường trực tuyến ở mức cao như ngoài đời thực./.

EU phát hiện hàng loạt lỗ hổng kiểm soát trên Temu Ủy ban châu Âu kết luận sơ bộ Temu kiểm soát hàng hóa bất hợp pháp chưa hiệu quả, có thể vi phạm Đạo luật Dịch vụ số và đối mặt mức phạt tới 6% doanh thu toàn cầu.