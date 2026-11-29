Chính phủ Ba Lan quyết định gia hạn thêm 90 ngày các biện pháp hạn chế đi lại tại một phần khu vực biên giới giáp Belarus, bắt đầu từ ngày 30/11, nhằm duy trì vùng đệm an ninh trong suốt mùa Đông.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đợt gia hạn lần này áp dụng trong các tháng 12/2026, 1 và 2/2027, đánh dấu lần thứ 10 Ba Lan gia hạn biện pháp được triển khai từ ngày 13/6/2024 dọc theo một phần biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu (EU).



Phạm vi khu vực hạn chế tiếp tục được giữ nguyên. Lệnh cấm đi lại áp dụng đối với dải đất rộng khoảng 200 m dọc theo phần lớn tuyến biên giới, mở rộng lên khoảng 2 km tại một số khu vực gần khu bảo tồn thiên nhiên và 4 km tại một khu vực đất ngập nước.

Các thị trấn và tuyến đường du lịch nhìn chung vẫn nằm ngoài phạm vi hạn chế nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động kinh doanh địa phương.



Ba Lan cho rằng việc duy trì các biện pháp trên là cần thiết do tình trạng di cư trái phép qua biên giới vẫn tiếp diễn. Cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới hai nước bùng phát từ năm 2021.

Theo văn bản gia hạn, lực lượng chức năng Ba Lan ghi nhận 482 vụ tìm cách vượt biên trái phép trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 8/11. Ngoài ra, từ đầu năm đến ngày 27/10, lực lượng biên phòng đã xử phạt 13 trường hợp xâm nhập trái phép khu vực hạn chế, chuyển hai vụ việc ra tòa và đưa ra cảnh cáo đối với 141 trường hợp khác./.

Ba Lan gia hạn vùng đệm an ninh tại biên giới Belarus thêm 90 ngày Vùng cấm hạn chế công chúng tiếp cận khu vực biên giới, đồng thời cho phép lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động vượt biên trái phép.