Ngày 27/11, các sự cố an ninh mạng tại Anh và Pháp tiếp tục thu hút sự chú ý khi ảnh hưởng đến hoạt động của một cơ quan chính phủ và một tổ chức truyền thông lớn.

Tại Anh, Bộ Lao động và Lương hưu (DWP) đã phải tạm ngừng cung cấp một số dịch vụ trực tuyến để đề phòng sau khi xảy ra sự cố an ninh mạng.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Pháp (AFP) cho biết cũng phải tạm đình chỉ hoạt động một nền tảng cung cấp nội dung báo chí cho khách hàng sau khi bị tấn công mạng.

DWP thông báo đã tạm ngừng cung cấp một số dịch vụ trực tuyến như biện pháp phòng ngừa sau khi phát hiện sự cố an ninh mạng. Cơ quan này khẳng định các khoản trợ cấp xã hội và lương hưu định kỳ không bị ảnh hưởng, vẫn được chi trả bình thường.

DWP đang phối hợp với Trung tâm an ninh mạng quốc gia và Trung tâm điều phối an ninh mạng chính phủ để điều tra và sớm khôi phục các dịch vụ.

Sự cố tại Anh diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp và cơ quan tại nước này liên tiếp đối mặt với các cuộc tấn công mạng.

Trước đó, hồi tháng Tám, tin tặc đã tấn công hệ thống của 3 sân bay thuộc Tập đoàn Manchester Airports Group, đánh cắp thông tin cá nhân của khoảng 8,7 triệu khách hàng.

Năm ngoái, một vụ tấn công mạng tại Anh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhà sản xuất ô tô hạng sang Jaguar Land Rover.

Hoạt động của các doanh nghiệp bán lẻ Marks & Spencer, Harrods và Co-op cũng từng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng. Giới chức Anh khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường khả năng phát hiện và giảm thiểu tác động của những vụ tấn công.

Trong khi đó, đài truyền hình TF1 của Pháp ngày 27/11 đưa tin, Hãng thông tấn Pháp (AFP), một trong những hãng thông tấn lớn trên thế giới, xác nhận đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng.

Vụ việc khiến hãng phải tạm thời đình chỉ hoạt động của AFP Forum, một trong những nền tảng cung cấp nội dung báo chí cho khách hàng.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, vụ tấn công bắt đầu vào khoảng 1h30 sáng 26/11 (giờ Paris), nhằm vào AFP Forum, nền tảng cho phép các cơ quan báo chí truy cập và tải xuống tin, ảnh, video cùng các sản phẩm thông tin khác của hãng.

Đến tối cùng ngày, khách hàng vẫn chưa thể truy cập nền tảng này. Ban lãnh đạo AFP cho biết chưa có thông tin về danh tính của đối tượng đứng sau vụ tấn công.

Các nguồn tin công bố sáng 27/11 chưa xác nhận thời điểm khôi phục hoạt động của AFP Forum, mức độ thiệt hại hoặc khả năng dữ liệu của hãng và khách hàng bị đánh cắp.

Đây không phải lần đầu tiên AFP trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng. Cuối tháng 9/2024, hãng cũng từng ghi nhận một vụ tấn công vào hệ thống thông tin, ảnh hưởng đến một phần dịch vụ cung cấp nội dung cho khách hàng.

Những sự cố tại Anh và Pháp cho thấy rủi ro an ninh mạng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan công quyền, doanh nghiệp mà còn đe dọa tính liên tục của hoạt động báo chí và cung cấp thông tin, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, phân phối và khai thác nội dung ngày càng phụ thuộc vào các nền tảng kỹ thuật số.

Đối với các tổ chức truyền thông, việc bảo vệ hệ thống công nghệ và dữ liệu, đồng thời duy trì các phương án cung cấp nội dung thay thế khi xảy ra sự cố, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm hoạt động thông tin không bị gián đoạn./.

Tấn công mạng nhằm vào Ủy ban châu Âu ảnh hưởng lượng lớn dữ liệu cá nhân EC cho biết đã phát hiện một chiến dịch tấn công mạng nhắm vào một số hệ thống, làm gián đoạn các dịch vụ nội bộ trong khoảng 10 ngày và có thể đã ảnh hưởng đến một lượng lớn dữ liệu cá nhân.