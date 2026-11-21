Ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Áo cho biết trang web của bộ đã bị truy cập trái phép trong hai ngày 12 và 13/11. Vụ xâm nhập xảy ra cùng thời gian Microsoft gặp sự cố gián đoạn dịch vụ trên toàn cầu, được phát hiện và ngăn chặn ngay trong ngày 13/11.

Kết quả điều tra cho thấy đối tượng xâm nhập đã xem các hồ sơ chứa tên và thông tin liên hệ công việc của nhân viên tại trụ sở bộ và các cơ quan đại diện ngoại giao của Áo ở nước ngoài.



Theo Bộ Ngoại giao Áo, trang web do một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài vận hành. Bộ cho biết dữ liệu cá nhân của công dân không bị ảnh hưởng, đồng thời cũng đã thông báo vụ việc cho cơ quan an ninh mạng và cơ quan bảo vệ dữ liệu của Áo. Bộ cũng đã tiến hành thêm các đợt kiểm tra an ninh hệ thống. Bộ chưa nêu liệu bên nào có thể đứng sau vụ việc.



Cũng trong ngày 20/11, Cơ quan An ninh quốc gia Na Uy (NSM) cho biết vụ tấn công mạng ảnh hưởng đến tập đoàn dầu khí Equinor và một số doanh nghiệp khác hồi đầu tuần đã khai thác lỗ hổng trong dịch vụ Azure API Management của Microsoft. Theo NSM, lỗ hổng này đã được khắc phục.



Equinor cho biết tập đoàn phát hiện vụ tấn công nhằm vào một số hệ thống công nghệ thông tin ngày 17/11 và đã chặn được vụ tấn công vào ngày 20/11. Hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường và chưa có dấu hiệu dữ liệu bị đánh cắp hoặc thay đổi. Tập đoàn đã trình báo vụ việc với cảnh sát.



Hồi tháng 10, NSM đã nâng mức đánh giá nguy cơ tấn công mạng lên 4 trên thang 5 mức. Cơ quan này cho biết số vụ tấn công mạng thành công nhằm vào các doanh nghiệp Na Uy đã tăng gấp 3 lần trong 6 tháng và lưu ý nguy cơ đối với các hệ thống thiết yếu như cấp điện và cấp nước./.

Gần 200 trang web lớn trên thế giới bị tấn công mạng Theo trang tin Cyber News, khoảng 178 trang web đã bị nhắm mục tiêu khi tin tặc chèn mã JavaScript độc hại vào các công cụ do Optimizely lưu trữ.