Xe tăng hạng nhẹ T-1 do cán bộ, kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sẽ lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Bản tin 60s ngày 26/11/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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