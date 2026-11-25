Xe tăng hạng nhẹ T-1 do đội ngũ cán bộ, kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được xác định là sản phẩm nổi bật của Nhà máy Z125 tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, thể hiện bước tiến trong năng lực làm chủ công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng.

Xe tăng hạng nhẹ T-1 sẽ là điểm nhấn trong số 10 sản phẩm tiêu biểu được Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, Phó Giám đốc Nhà máy Z125, các sản phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm đều mang tính đại diện cho lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu và chế tạo của đơn vị, đồng thời phản ánh năng lực, trình độ công nghệ và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong những năm qua.

Trong số 10 sản phẩm tiêu biểu, có các súng phóng lựu SPL-40, SPL-79 (M79), SPL-6; súng chống tăng SCT-7 (B41), SCT-9 (SPG-9), SCT-73C, ĐKZ-82B10, SCT-105M1; súng cối 100mm SC-100 và xe tăng hạng nhẹ T-1.

Các sản phẩm được nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới. Ngoài những sản phẩm do Nhà máy chủ trì nghiên cứu, chế tạo, đơn vị còn phối hợp với các cơ sở khác thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo một số cụm chi tiết, sản phẩm phục vụ triển lãm, như hệ thống pháo 122mm trên pháo tự hành PTH-01 và cụm thân pháo tàu PT-176.

Súng phóng lựu SPL-40. (Ảnh: Tuấn Huy)

Nhà máy ưu tiên giới thiệu những sản phẩm mới, hiện đại, có tính tích hợp hệ thống, hàm lượng khoa học công nghệ cao, thể hiện khả năng làm chủ các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp và hoàn thiện sản phẩm.

Đồng thời, việc kết hợp các sản phẩm truyền thống với những sản phẩm mới giúp khách tham quan có cái nhìn tổng thể về năng lực sản xuất và định hướng phát triển của đơn vị.

Trong số các sản phẩm trưng bày, SCT-73C và xe tăng hạng nhẹ T-1 được xác định là hai sản phẩm tiêu biểu cho năng lực nghiên cứu, chế tạo và phát triển công nghệ của Nhà máy.

Đặc biệt, T-1 sẽ lần đầu tiên được giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng quốc tế, đánh dấu bước tiến trong khả năng tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm quốc phòng có tính phức tạp cao.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, việc tham gia triển lãm cũng là dịp để Nhà máy Z125 quảng bá năng lực, mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại.

T-1 hướng tới đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trang bị quân đội

Việc nghiên cứu, phát triển xe tăng hạng nhẹ T-1 xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hiện đại hóa trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Một số dòng xe tăng hạng nhẹ hiện có đã qua nhiều năm sử dụng, bộc lộ hạn chế trước yêu cầu tác chiến hiện đại. Trong khi đó, xe tăng hạng nhẹ có khả năng bơi được đánh giá phù hợp với điều kiện địa hình nhiều sông ngòi, biển, đảo của Việt Nam.

Súng chống tăng SCT-7 (B41). (Ảnh: Tuấn Huy)

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, xe tăng hạng nhẹ T-1 được thiết kế với kíp xe 3 người, có khả năng cơ động trên cạn và dưới nước, đồng thời tích hợp các hệ thống hiện đại phục vụ vận hành, quan sát, điều khiển và tác chiến. Xe có tốc độ tối đa trên đường nhựa 70km/giờ và tốc độ bơi tối đa 11,5km/giờ.

Sản phẩm được thiết kế theo hướng mở, module hóa, cho phép tích hợp các loại vũ khí, khí tài phù hợp. Các tính năng được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện địa hình, khí hậu và yêu cầu tác chiến đặc thù của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là tại những khu vực có nhiều sông ngòi và biển, đảo.

So với xe tăng lội nước PT-76B, T-1 có những cải tiến đồng bộ về hỏa lực, cơ động, hệ thống bảo vệ và điều khiển. Dù vẫn sử dụng pháo chính 76,2mm, xe được bổ sung súng phòng không 12,7mm có điều khiển, hệ thống lựa chọn nạp đạn tự động, hệ thống ổn định và điều khiển tháp pháo, khả năng bắt bám mục tiêu và tính toán đường đạn.

Bên cạnh đó, xe được cải tiến về tốc độ cơ động trên cạn và dưới nước, tăng cường khả năng bảo vệ bằng các hệ thống phát hiện, cảnh báo và đối phó với các mối đe dọa. Hệ thống thông tin liên lạc có khả năng tích hợp với hệ thống tự động hóa chỉ huy của lực lượng tăng thiết giáp.

Những cải tiến này được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng chiến đấu, phối hợp tác chiến và hiệu quả khai thác sử dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Thông qua các sản phẩm trưng bày, Nhà máy Z125 cũng thể hiện định hướng từng bước làm chủ công nghệ sản xuất truyền thống, tiếp cận và làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp quốc phòng được xác định trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.