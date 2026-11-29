Tối 29/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031, với 99 thành viên là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ chương trình tôn vinh các thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung trẻ được thành lập nhằm kết nối, tập hợp những người trẻ có năng lực và sức ảnh hưởng tích cực trên các nền tảng số; đồng thời tạo môi trường để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, trách nhiệm trong sáng tạo nội dung, góp phần lan tỏa những thông tin hữu ích, giá trị nhân văn và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng.

Các thành viên của mạng lưới là 99 thanh niên được lựa chọn từ 421 hồ sơ đăng ký trên cả nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Quảng bá du lịch, văn hóa, lịch sử, di sản; nghệ thuật, thể thao; giáo dục, khoa học, công nghệ; khởi nghiệp, kỹ năng sống, tình nguyện và an sinh xã hội.

Theo Ban Tổ chức, tiêu chí lựa chọn chú trọng chất lượng nội dung, giá trị giáo dục, sức lan tỏa tích cực và trách nhiệm xã hội, thay vì chỉ dựa trên số lượng người theo dõi hay lượt xem.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh, 99 gương mặt được tôn vinh là những hạt nhân đầu tiên đặt nền móng cho Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031. Do đó, mỗi thành viên cần giữ vững bản lĩnh, lấy sự thật làm gốc, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức; chủ động xây dựng, lan tỏa những xu hướng tích cực, quảng bá lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và các giá trị nhân văn trên không gian mạng.

Nghi thức ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Trung ương Đoàn sẽ kết nối thông tin chính thống, chuyên gia, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và các nền tảng số để hỗ trợ thành viên phát triển. Trong thời gian tới, Mạng lưới sẽ sớm hoàn thiện quy chế, chương trình hành động; các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc chủ động thành lập mạng lưới tại đơn vị trong năm 2027, bảo đảm hoạt động thực chất, có sản phẩm cụ thể và tạo ra giá trị đo đếm được.

Là một trong những thành viên được lựa chọn, anh Nguyễn Tiến Thịnh, chủ kênh TikTok Tina Thảo Thi (tinathaothi) cho biết anh đã có gần 5 năm sáng tạo nội dung, tập trung giới thiệu ẩm thực, du lịch, văn hóa và cảnh đẹp Việt Nam. Việc tham gia mạng lưới sẽ giúp cá nhân và các nhà sáng tạo nội dung có thêm cơ hội kết nối, cập nhật kiến thức, quy định pháp luật, trong đó có các quy định về quảng cáo, qua đó nâng cao trách nhiệm khi hoạt động trên các nền tảng số.

Chia sẻ về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với hoạt động sáng tạo nội dung, anh Nguyễn Tiến Thịnh cho rằng, người dùng cần chủ động chọn lọc thông tin có tính xác thực; các sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo cần có dấu hiệu nhận diện rõ ràng để khán giả phân biệt.

Theo Ban Tổ chức, các kênh sáng tạo nội dung chính của các thành viên Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ hiện có tổng cộng hơn 1,179 tỷ lượt theo dõi; tổng lượt xem các sản phẩm nội dung số trong 12 tháng gần nhất đạt hơn 23,48 tỷ lượt và tổng lượt tương tác đạt hơn 1,35 tỷ lượt.

Với thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”, Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 được kỳ vọng phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng môi trường mạng lành mạnh, thúc đẩy những nội dung có giá trị và đóng góp tích cực cho cộng đồng./.

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