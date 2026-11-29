Trước diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên, Bộ Xây dựng giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện loạt giải pháp chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cục Đường bộ Việt Nam tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa; chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông để thông tin đến người dân được biết.

Cơ quan này cũng bố trí lực lượng trực gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người, tài sản do bất cẩn, chủ quan.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe trong thời gian nhanh nhất. Lưu ý phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố mưa lũ trên các tuyến giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam chủ động phối hợp, kịp thời hỗ trợ Sở Xây dựng các địa phương khắc phục, bảo đảm giao thông, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, cập nhật, thông báo kịp thời về các tuyến đường bị ngập, sạt lở, chia cắt; các vị trí đang tổ chức phân luồng hoặc cấm đường; các tuyến đường thay thế, hành trình lưu thông an toàn và những khu vực không được phép đi qua.

Đối với Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc thường có đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chỉ đạo tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất. Song song, chủ động kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Về lĩnh vực hàng hải và đường thuỷ, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương trong việc hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; yêu cầu các phương tiện neo đậu gần các cầu vượt sông khẩn trương di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện bị trôi dạt do lũ đâm va vào các công trình vượt sông; thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình nếu phát hiện phương tiện trôi dạt phải kịp thời thông báo cơ quan chức năng ở địa phương phối hợp xử lý.

Các cơ quan, đơn vị này đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương; có phương án bảo đảm an toàn hoặc thu hồi, bảo quản các phao tiêu, báo hiệu và phụ kiện; kịp thời triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Về lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố. Ngoài ra, chỉ đạo các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến cho phù hợp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay khi có thời tiết xấu do mưa lớn gây ra.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công chủ động rà soát, kiểm tra các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, công trình tạm và các hạng mục công trình đang thi công; chủ động dừng thi công khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn.

Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng được giao tổ chức theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí, hạng mục công trình có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở, hư hỏng để chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, bảo đảm an toàn công trình, người và phương tiện tham gia khai thác, vận hành, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố nêu trên: theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương, các Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy để khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy được giao quản lý; chủ trì, phối hợp trong điều hành vận tải, trung chuyển hành khách và hàng hóa khi có yêu cầu./.

Đắk Lắk tiếp tục di dời người dân trong đêm đến nơi an toàn Đến 20 giờ tối 28/11, chính quyền xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, đã di dời tổng cộng 425 hộ dân ở vùng trũng thấp, ven sông, có nguy cơ bị ngập đến nơi an toàn.