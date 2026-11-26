Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm và sáng 26/11, khu vực phía Nam thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to với lượng mưa phổ biến 25-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai giảm dần.

Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là khu vực phía Nam thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đêm 25/11 và sáng sớm 26/11, khu vực từ thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/11 đến 3 giờ ngày 26/11 có nơi trên 90mm như các trạm: Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) 96,6mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 220,4mm, Đề Gi (Gia Lai) 136,4mm…

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, trưa chiều trời có nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, trưa chiều trời có nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, trưa chiều trời có nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời lạnh. Riêng phía Nam thành phố Huế sáng có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc sáng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, sáng 26/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4m.

Ngày và đêm 26/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Cảnh báo khoảng chiều tối và đêm 27/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m; biển động.

Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện, vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, phía Nam vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi Theo dự báo, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.