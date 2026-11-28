Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất cấp 1

Từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 28/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như thành phố Huế từ 10-30mm, có nơi trên 60mm, thành phố Đà Nẵng từ 20-30mm, có nơi trên 90mm, Quảng Ngãi từ 50-60mm, có nơi trên 150mm, Gia Lai và Khánh Hòa từ 5-20mm, có nơi trên 50mm, Đắk Lắk từ 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Chân Mây-Lăng Cô, Lộc An, Phú Lộc; Bình Điền, Hưng Lộc, Phú Bài, Vinh Lộc (thành phố Huế).

Tại thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Chiên Đàn, Phú Ninh, Tam Mỹ, Thăng Phú, Trà Liên; Bà Nà, Đồng Dương, Đức Phú, Lãnh Ngọc, Núi Thành, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Hồ, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà My, Việt An; Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Trà My, Nông Sơn, Sơn Trà, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Thu Bồn, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi gồm các xã, phường: Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Lân Phong, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà Bồng, Thiện Tín, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang; Ba Gia, Ba Vì, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Kon Plông, Trà Câu, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Thanh Bồng, Trà Bồng; Đăk Kôi, Đăk Rve, Kon Braih, Măng Bút, Măng Đen.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có các xã, phường: An Lão; Ân Hảo, An Hòa, An Vinh, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan, An Toàn, Đak Rong, Hoài Ân, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, Vạn Đức.

Tỉnh Đắk Lắk có các xã, phường: Hòa Mỹ, Hòa Thịnh; Đức Bình, Hòa Xuân, Sơn Thành, Sông Hinh.

Các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Khánh Hòa gồm: Cam Hiệp, Cam Lâm, Nam Khánh Vĩnh, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tây Khánh Vĩnh; Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Cam An, Công Hải, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Ba Ngòi, Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Tây Khánh Sơn, Trung Khánh Vĩnh

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Từ 18 giờ ngày 27/11 đến 4 giờ ngày 28/11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hoà đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to như: Bạch Mã 95,8mm (Huế); Tam Trà 193mm (Đà Nẵng); Ba Cung 323,6mm (Quảng Ngãi); An Hưng 134,5mm (Gia Lai); Hòa Thịnh 95,8mm (Đắk Lắk); Núi Tam Đầu-Suối Dầu 105,6mm (Khánh Hòa)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều khu vực ở Trung Bộ mưa lớn

Đối với diễn biến mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực thành phố Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ sáng sớm 28/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn gây ngập cục bộ một số khu vực đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, ngày và đêm 28/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa và chiều 30/11 mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; riêng thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cấp 2," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Đêm 27/11 và sáng sớm 28/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Nam thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/11 đến 3 giờ ngày 28/11 có nơi trên 100mm như các trạm: Trà Cót (Đà Nẵng) 163,6mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 263,8mm, An Hưng (Gia Lai) 112mm…

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C

Liên quan đến tình hình không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin ngày và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 1 giờ phổ biến 17-20 độ C.

Ở các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; ở đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/11

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc không mưa, trời rét, trưa chiều trời có nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời lạnh. Riêng thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; phía Nam có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 22-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Đề phòng các đợt triều cường ở ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ven biển các tỉnh, thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Ngày và đêm 28/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Ngày và đêm 29/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động; Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; biển động mạnh. Từ đêm gió trên các vùng biển giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông./.

Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa trên 600 mm Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng chiều 27/11, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.