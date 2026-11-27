Dù chưa chính thức bàn giao hoạt động, khu vực Dự án bãi xử lý rác thải tại thôn Bản Bon, xã Quế Phong (Nghệ An) suốt nhiều năm qua đã trở thành điểm tập kết rác lộ thiên.

Tình trạng rác tràn bờ bao, bạt lót đáy bị đốt cháy cùng đường ống thoát nước hướng thẳng ra suối giữa bản khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, đòi hỏi địa phương sớm hoàn thiện hạ tầng và siết chặt quy trình vận hành như đã cam kết.

Nỗi ám ảnh mùi hôi và ô nhiễm nguồn nước

Dự án bãi xử lý rác thải thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (cũ), nay thuộc địa bàn thôn Bản Bon, xã Quế Phong được quy hoạch trên diện tích hơn 20.000m² với tổng mức đầu tư lên tới hơn 56 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có kinh phí trên 35 tỷ đồng (bao gồm san nền, hệ thống đê ngăn nội bộ và hố chôn lấp) đã hoàn thành vào cuối năm 2023. Giai đoạn 2 tiếp tục được đầu tư khoảng 20 tỷ đồng cho các hạng mục đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, nhà quản lý và đường dẫn vào bãi rác.

Dù công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được bàn giao vận hành chính thức nhưng nơi đây đã biến thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt từ nhiều năm nay.

Theo ghi nhận, lượng rác đổ về ngày một lớn, không chỉ nằm gọn dưới các hố chôn lấp tạm thời mà đổ tràn lên cả khu vực bờ bao, dọc ven đường nội bộ. Rác thải lộ thiên không được che phủ, xử lý đúng quy trình đang biến khu vực này thành một túi chứa ô nhiễm treo lơ lửng ngay trên đầu khu dân cư.

Cách bãi rác không xa, cuộc sống của người dân thôn Bản Bon đang bị đảo lộn từng ngày. Ông Sầm Văn Hương, một người dân địa phương, không giấu được sự mệt mỏi khi nhắc đến công trình nằm gần nhà mình.

Ông Hương cho biết suốt nhiều năm qua, xe rác liên tục ra vào đổ thải. Cứ sau những đợt nắng gắt gặp cơn mưa rào, mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác lại bốc lên, theo gió xộc thẳng vào nhà dân. Kèm theo đó là sự bùng phát của ruồi nhặng.

Nghiêm trọng hơn, nước rỉ rác không được kiểm soát đã bắt đầu ngấm sâu vào lòng đất, làm ô nhiễm nguồn nước giếng sinh hoạt của một số hộ dân sống lân cận, buộc họ phải di dời đi nơi khác để đảm bảo sức khỏe.

Cùng chung nỗi bức xúc, chị Nguyễn Thị Tuệ, thôn Bản Bon chia sẻ bãi rác quy hoạch quá gần khu dân cư nên ngay từ đầu người dân đã rất băn khoăn. Từ khi các đơn vị tự ý đưa rác về đây tập kết, sinh hoạt gia đình chị bị ảnh hưởng nặng nề.

"Mỗi bữa ăn không chịu nổi vì ruồi nhặng bâu kín. Gia đình tôi phải lên mạng đặt mua thuốc về tự phun xịt, nhưng chỉ được vài ngày, thuốc hết tác dụng thì đâu lại vào đấy. Bà con chỉ mong chính quyền sớm có giải pháp dứt điểm để trả lại môi trường sống trong lành," chị Tuệ bày tỏ.

Rác thải được đổ tràn lên đường nội bộ khu vực bãi rác, không được xử lý gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nỗi lo của người dân bản Bon chưa dừng lại ở mùi hôi hay côn trùng, mà đang dồn cả vào nguy cơ nguồn nước mặt bị bức tử.

Bà Lữ Thị Xiết cho biết dù Nhà nước đã đầu tư hệ thống bạt lót đáy để ngăn nước thải thấm xuống đất, nhưng thời gian qua, một số đối tượng thiếu ý thức đã tự ý đốt rác ngay trong bãi. Ngọn lửa thiêu rụi lớp bạt chống thấm, vô hiệu hóa lớp "áo giáp" bảo vệ mạch nước ngầm.

Đáng nói hơn, gần đây các đơn vị thi công còn lắp đặt một đường ống dài nối trực tiếp từ bể chứa nước thải của bãi rác hướng thẳng ra con suối chảy ngay giữa bản. Người dân lo ngại rằng nếu hệ thống xử lý không vận hành chuẩn chỉnh, nước thải độc hại xả thẳng ra suối sẽ gây ra thảm họa môi trường cho cả vùng.

Chính quyền cam kết kiểm soát chặt chẽ khi vận hành

Trước những phản ánh gay gắt và nỗi lo lắng của người dân, ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong đã có những trao đổi thẳng thắn về thực trạng cũng như lộ trình giải quyết của địa phương.

Lý giải về sự chậm trễ của dự án, ông Hùng cho biết công trình được khởi động từ năm 2011 nhưng kéo dài suốt nhiều năm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ đến khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã mới quyết liệt vào cuộc, vận động thành công hơn 60 hộ dân hiến đất và tài sản để bàn giao mặt bằng sạch.

"Theo tiến độ hiện tại, đến ngày 31/12 tới đây, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ giai đoạn 2 để chính thức đi vào vận hành," ông Hùng thông tin.

Đối với mối lo ngại về đường ống xả thải ra suối giữa bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong khẳng định trước khi triển khai Dự án xây dựng bãi rác thải thị trấn Kim Sơn trước đây (nay là xã Quế Phong) đã được Ủy ban Nhân dân huyện cùng các sở, ngành chuyên môn thẩm tra, thẩm định rất kỹ lưỡng.

Theo đúng quy trình kỹ thuật, nước thải phát sinh từ bãi rác bắt buộc phải qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra ngoài. Chính quyền xã cam kết giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để nước thải chưa qua xử lý làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của bà con.

Về sự cố lớp bạt chống thấm bị cháy do người dân đốt rác, ông Hùng thừa nhận địa phương đã nắm được tình hình và đang đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi xâm hại công trình.

Ngay sau khi dự án hoàn tất giai đoạn 2 và bàn giao vận hành chính thức, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tổng thể mức độ hư hại.

"Trong trường hợp bắt buộc phải làm lại lớp bạt lót để đảm bảo an toàn chôn lấp, xã sẽ triển khai các bước khắc phục theo đúng quy định", ông Hùng nhấn mạnh.

Trước mắt, để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp, Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong đã giao nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công quản lý.

Địa phương cam kết nước thải từ bãi rác sẽ được xử lý đạt chuẩn tại khu vực xử lý trước khi đổ thải ra môi trường. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Chính quyền cũng chỉ đạo đơn vị này sau khi vận hành chính thức tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, phun thuốc khử trùng định kỳ nhằm khống chế mùi hôi và ruồi nhặng trước khi thực hiện chôn lấp. Tuy nhiên, lãnh đạo xã cũng thẳng thắn nhìn nhận, khó khăn lớn nhất trong công tác xử lý môi trường tại địa phương hiện nay vẫn là bài toán thiếu kinh phí.

Hơn 56 tỷ đồng là một nguồn lực đầu tư không nhỏ của Nhà nước với kỳ vọng giải quyết bài toán rác thải bền vững cho địa phương. Người dân thôn Bản Bon đang từng ngày đếm ngược đến cột mốc 31/12, với mong mỏi những cam kết từ chính quyền sẽ sớm hiện thực hóa, để dự án thực sự phát huy hiệu quả thay vì trở thành gánh nặng môi trường đè lên cuộc sống của họ./.

Tuyên Quang: Xã Du Già tiếp thu, khắc phục ô nhiễm tại bãi rác thôn Cốc Pảng Ủy ban Nhân dân xã Du Già phấn đấu trong năm 2027 hoàn thiện quy hoạch và phương án di dời bãi rác thôn Cốc Pảng đến vị trí phù hợp hơn, xa khu dân cư; lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng bãi rác.