Trong bối cảnh đất đã ngấm no nước sau các đợt mưa lũ liên tiếp, nhiều hồ chứa đang tích nước ở mức cao, trong khi một số công trình đê điều, giao thông chưa được khắc phục hoàn toàn, tỉnh Gia Lai đang đối mặt với nguy cơ gia tăng lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất khi một đợt mưa lớn kéo dài tiếp tục xuất hiện từ ngày 27/11 đến 30/11/2026.

Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến thiên tai.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 27/11 đến sáng sớm 29/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70-200mm, có nơi trên 300mm. Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ sáng sớm 29/11 đến sáng 30/11, các khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Công điện cũng nêu rõ, đây là diễn biến đáng lo ngại bởi nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vừa trải qua các đợt mưa lũ lớn, khiến đất đai đã bão hòa nước, khả năng thấm và tiêu thoát nước giảm.

Trong khi đó, nhiều hồ chứa đã tích nước ở mức cao; một số công trình đê điều, giao thông bị hư hỏng chưa được khắc phục hoàn toàn. Điều kiện này làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, ngập sâu tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, sườn dốc, ven sông, suối.

Các lưu vực sông Kôn, Hà Thanh, An Lão và Lại Giang được xác định là những khu vực cần đặc biệt đề phòng. Nguy cơ mất an toàn hồ đập và các công trình đang thi công cũng được đặt ra trong đợt mưa lớn lần này.

Trước nguy cơ thiên tai diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ."

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông và giữa tỉnh, phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về việc ứng phó thiên tai trên địa bàn. Các địa phương khẩn trương rà soát từng khu dân cư, từng hộ dân ở những khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; tập trung vào khu dân cư dưới chân núi, sườn dốc, ven sông, suối và những vị trí từng xảy ra sạt lở trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Đối với các khu vực đã xác định có nguy cơ cao, mất an toàn, chính quyền phải chủ động tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra ngập lụt, chia cắt hoặc sạt lở. Trường hợp người dân không chấp hành, địa phương kiên quyết thực hiện cưỡng chế sơ tán theo thẩm quyền và quy định pháp luật khi cần thiết. Việc sơ tán phải đi đôi với bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu; đồng thời bố trí lực lượng bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực người dân di dời.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách được tỉnh đặt ra là khẩn trương kiểm tra, khắc phục các công trình, vị trí xung yếu bị hư hỏng do mưa lũ trước đó. Trong đó, tập trung vào tuyến đê Vân Hội tại xã Tuy Phước; các vị trí hư hỏng, sạt lở trên Quốc lộ 19C qua xã Canh Vinh và Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam. Đối với những vị trí chưa thể khắc phục hoàn toàn, phải bố trí lực lượng theo dõi, ứng trực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị quản lý hồ chứa rà soát mực nước, dung tích hiện có, khả năng đón lũ và dự báo lượng nước đến từng hồ, nhất là các hồ chứa lớn đã tích nước ở mức cao. Trên cơ sở đó, tính toán cụ thể các kịch bản vận hành, điều tiết, bảo đảm đúng quy trình, an toàn công trình và vùng hạ du, góp phần giảm lũ cho khu vực phía dưới.

Công điện cũng lưu ý việc điều tiết hồ chứa phải đồng thời tính đến yêu cầu tích nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô năm 2027 do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sạt lở đất; sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết trên biển, kiểm đếm, quản lý, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

Các sở, ngành liên quan tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, công trình xây dựng đang thi công, hoạt động khai thác khoáng sản, hệ thống điện, thông tin liên lạc, cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch; bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian xảy ra mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lũ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố, thiệt hại và tình huống bất thường. Công tác thông tin, cảnh báo phải được tăng cường đến từng thôn, làng, tổ dân phố và hộ gia đình, giúp người dân chủ động phòng tránh./.

Mưa lũ gây ngập, cô lập gần 1.900 hộ dân tại Gia Lai Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất còn tiếp diễn, tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.