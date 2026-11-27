Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã xác lập vai trò của dữ liệu và công nghệ số trong quản lý môi trường. Các quy định mới hướng tới xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia đồng bộ, tăng cường giám sát nguy cơ ô nhiễm và chuyển mạnh từ quản lý dựa trên thủ tục sang quản lý dựa trên dữ liệu, mức độ rủi ro.

Đại diện Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, theo Luật, Nhà nước sẽ xây dựng, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Luật cũng khuyến khích, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số tiên tiến phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, Luật quy định dữ liệu môi trường trên hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia được sử dụng làm căn cứ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường và các hoạt động quản lý nhà nước khác về bảo vệ môi trường.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm tạo lập, cung cấp, cập nhật, lưu trữ dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin, dữ liệu do mình cung cấp.

Để tăng cường phòng ngừa ô nhiễm, Luật đã bổ sung cơ chế giám sát nguy cơ ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở trên cơ sở thông tin, dữ liệu môi trường, công nghệ số và đánh giá tại hiện trường. Cách tiếp cận này giúp cơ quan quản lý nhận diện sớm nguy cơ, kịp thời cảnh báo và triển khai biện pháp phòng ngừa, thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra.

Đồng thời, Luật bổ sung hành vi cố ý ngắt kết nối dữ liệu môi trường vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm; quy định rõ hơn trách nhiệm bảo đảm tính chính xác, khách quan, đại diện, toàn vẹn và khả năng truy xuất nguồn gốc của dữ liệu quan trắc môi trường.

Những quy định mới của Luật tạo cơ sở pháp lý để tăng cường hậu kiểm, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể trong cung cấp dữ liệu. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ phục vụ cải cách thủ tục hành chính mà còn trở thành công cụ quan trọng trong phát hiện, cảnh báo và kiểm soát các nguy cơ môi trường./.

Tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường nước, không khí và đất Đối với môi trường không khí, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) bổ sung, hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo chất lượng không khí, kiểm kê phát thải và kiểm soát bụi từ hoạt động xây dựng.