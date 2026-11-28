Chiều 28/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa lớn, gây ngập úng và chia cắt nhiều tuyến đường.

Chính quyền địa phương đã khẩn trưnơg rào chắn, cảnh báo giao thông; đồng thời rà soát các hộ dân ở vùng trũng thấp để sẵn sàng phương án di dời. Lãnh đạo tỉnh cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại một số xã, phường và kiểm tra quy trình vận hành xả lũ hồ thủy điện.

Ghi nhận tại khu vực tổ dân phố Xuân Quang Tường, phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) trong chiều 28/11, mưa lớn đã gây ngập úng, chia cắt nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và khu dân cư.

Lực lượng chức năng phải giăng dây rào chắn, cảnh báo nguy hiểm và cắt cử lực lượng ứng trực, không cho người và phương tiện qua lại. Cán bộ địa phương cũng đến từng hộ dân ở khu vực xung yếu kiểm tra, sẵn sàng phương án di dời khi nước lũ dâng cao.

Ông Trần Tân Dân (tổ dân phố Xuân Quang Tường, phường Bình Kiến) cho biết, từ 10 giờ sáng nay, mưa lớn trên địa bàn đã khiến nước trên núi đổ về, gây chia cắt nhiều tuyến đường trong thôn. Bà con khi đi đến đoạn ngập lụt phải quay đầu, tìm đường khác để di chuyển.

Rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử năm ngoái, ông và nhiều người dân đã chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai. Mọi người đã đưa lúa gạo, đồ đạc lên cao, chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm trong nhiều ngày.

Ghi nhận tại các xã Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, mưa lớn trong chiều 28/11 cũng khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập, chia cắt. Chính quyền các địa phương đã thông báo và hỗ trợ lực lượng di dời người dân vùng có nguy cơ cao ngập lụt đến nơi an toàn.

Công an phường Sông Cầu tuyên truyền người dân chủ động gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản. Công an phường Xuân Đài cảnh báo người dân không đi qua ngầm tràn, suối, đường ngập sâu, nước chảy xiết khi chưa bảo đảm an toàn.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, từ đêm 28/11 đến ngày 1/12, trên các sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3; sông Ba lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tập trung tại các xã, phường như Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đức Bình, Sơn Hòa, Suối Trai, Phú Hòa 1, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Đông Hòa và các khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp.

Đáng chú ý, đất đã bão hòa nước sau đợt mưa lũ giữa tháng 11/2026, nhiều vị trí sạt lở, hư hỏng chưa được khắc phục. Mực nước tại các sông, hồ chứa còn cao. Một số hồ thủy điện, thủy lợi như Sông Ba Hạ, Krông H’Năng, Sông Hinh, La Hiêng 2, Mỹ Lâm, Phú Xuân đang xả nước qua tràn. Nếu mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ lên nhanh, gây ngập sâu và kéo dài tại khu vực hạ du.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk yêu cầu các địa phương khu vực phía Đông, vùng hạ du hồ chứa, lưu vực sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch và địa bàn miền núi như M’Đrắk, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân rà soát, lập danh sách hộ dân trong vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi mưa lũ lớn xảy ra. Trong đó, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt, thủ trưởng các cơ sở giáo dục được quyết định cho học sinh nghỉ học tùy tình hình thực tế; đồng thời thông báo kịp thời cho phụ huynh và báo cáo cơ quan quản lý. Các trường tuyệt đối không để học sinh đi qua ngầm, tràn, cầu yếu, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Trong ngày 28/11, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đi kiểm tra vận hành xả lũ tại công trình thủy điện Sông Ba Hạ và công tác phòng chống thiên tai tại một số xã, phường phía Đông.

Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu đơn vị vận hành phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lượng nước từ thượng nguồn và chủ động điều tiết từ sớm, tránh tình trạng nước về dồn dập, buộc phải xả với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn. Việc vận hành hồ chứa phải thực hiện đúng quy trình. Song, trong những thời điểm thời tiết diễn biến bất thường cần nâng cao tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời cảnh báo, thông báo cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đơn vị vận hành thủy điện tăng cường tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân trước khi thay đổi lưu lượng xả; kiểm tra, bảo đảm hệ thống loa cảnh báo hoạt động hiệu quả.

Chính quyền các địa phương vùng hạ du cũng phải phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời, cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân ra vào khu vực nguy hiểm, các tuyến đường ngập úng, chia cắt do mưa lũ./.

Đắk Lắk: Mưa lớn diện rộng khu vực phía Đông, ngập cục bộ một số tuyến đường Cảnh báo, trong 24 giờ tới, mưa lớn tại Đắk Lắk có thể gây ngập úng các vùng trũng, thấp và ngập cục bộ tại khu đô thị; đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.