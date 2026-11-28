Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 28/11, mưa lớn từ ngày 24/11 đến nay đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương khu vực miền Trung.

Mưa lớn gây ngập 1.691 nhà ở Quảng Ngãi (Phước Giang 490, Đức Phổ 30, Thiện Tín 1.115, Nghĩa Hành 48, Đình Cương 8). Số hộ đã sơ tán 95 hộ, trong đó có 83 hộ ở vùng ngập lụt (Phước Giang 17 hộ, Đức Phổ 4 hộ, Thiện Tín 62 hộ) và vùng nguy cơ sạt lở đất (12 hộ/53 khẩu tại thôn Nước Lăng, xã Ba Xa).

Tỉnh Gia Lai có 319 nhà bị ngập (Quy Nhơn Nam 250 hộ, Quy Nhơn Tây 40 hộ, Hoài Nhơn Bắc 29 hộ); đã sơ tán 127 hộ/410 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Một số khu dân cư và đường giao thông tại 11 xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa bị ngập cục bộ 20-40cm. Tổ chức di dời 2 hộ/9 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Mưa lớn làm 35ha lúa bị ngập úng ở tỉnh Khánh Hòa; 100ha tỏi bị thiệt hại, 3.000m kênh mương bị hư hỏng tại Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sụt trượt mái taluy dương tại vị trí Km9+400 - Quốc lộ 15D (đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu Quốc tế La Lay), gây tắc giao thông trên tuyến (đây cũng là vị trí đã xảy ra sạt lở ngày 11/11 và 25/11/2026).

Hiện phát hiện một quả bom trên đống đất đá sụt, công tác đảm bảo giao thông sẽ được tiến hành tiếp sau khi các lực lượng chức năng xử lý bom mìn.

Tại thành phố Huế, mưa lớn làm sạt lở 1 vị trí tại Km61+250 Quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 với khối lượng khoảng hơn 520m3 đất đá, hiện tuyến đường đã thông xe.

Ba vị trí ngập tại Tỉnh lộ 4 gồm: Đoạn Tràn Thủ lễ, xã Quảng Điền ngập sâu 30cm; đoạn qua Tổ dân phố Tây Phú ngập sâu 20cm và đoạn qua Tổ dân phố Thủy Phú ngập cục bộ 30cm.

Thành phố Đà Nẵng sạt lở taluy dương 1 vị trí, đã thông xe 1 chiều. 5 vị trí tắc do lũ, ngập lụt, nước dâng tại Quốc lộ 4H, Quốc lộ 40B, đường tỉnh 615, đường tỉnh 615B.

Nhiều nhà dân ở xã Thiện Tín, Quảng Ngãi bị nước lũ bủa vây. (Ảnh: TTXVN)

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn đã làm sạt lở 14 vị trí đường tỉnh lộ, giao thông nông thôn tại các xã Ba Tơ (tuyến đường lên Bùi Hui thôn Tài Năng, đoạn Km300+3, tuyến đường thôn Ba Chùa đi Ba Cung, tuyến đường Đèo Lâm thôn Ba Cung); Sơn Hà (tuyến đường ĐX47 đi hồ chứa nước Nước Trong); Ba Động (tại Đèo Đá Chát Km15 Quốc lộ 24, đường giao thông nông thôn tại Tổ Gò Ôn, thôn Bãi Ri, cầu bắc qua tuyến kênh dẫn Thủy điện Sông Liên 1); Đặng Thùy Trâm (tuyến đường Nước Đang đi Cây Muối, tuyến đường Nước Đang-Đèo Ải-Đồng Lớn, tuyến đường Dốc Sa Lung-Cây Muối, đường giao thông tại thôn Bùi Hui); Thiện Tín (Đoạn đèo Đá Chát ĐT.624).

Tỉnh Gia Lai sạt lở một số vị trí taluy, mố cầu, bờ suối, kênh mương và ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số khu vực dân cư, tuyến đường (trong đó có một số đoạn trên Quốc lộ 1A), ngầm tràn.

Tỉnh Quảng Ngãi sạt lở tại khu dân cư 577 phường Trương Quang Trọng có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng khoảng 3m; khu vực Núi Ngang, phía sau Trường Trung học cơ sở Lê Trung Đình sạt lở với chiều dài khoảng 100m, chiều rộng khoảng 20m; khu vực Núi Sứa (vị trí nhà ông Tống Kim Tuyến và ông Tống Kim Chiến) sạt lở với chiều dài khoảng 30m, chiều rộng khoảng 15m.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Ngày 28/11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban 24/24h; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Ngày 26/11, Cục đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 6,3 triệu tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn khi có mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tới người dân các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Đối với địa phương, hiện có 7/7 tỉnh, thành phố ban hành công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó theo Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 65/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 25/11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia gồm các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Cùng với đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, sáng 28/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó với mưa lũ tại phường Trà Câu và xã Thiện Tín.

Sáng cùng ngày, Đại tá Trần Hữu Ích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ, tình trạng ngập lụt và sạt lở tại 2 phường Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng.

Cũng trong sáng 28/11, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đã đi kiểm tra công tác vận hành, điều tiết hồ chứa và triển khai các phương án bảo đảm an toàn vùng hạ du tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, thống kê thiệt hại.

Để tiếp tục ứng phó với diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, trọng tâm là Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng thực hiện nghiêm Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên; Công điện số 66/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 28/11 và Công điện 65/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 25/11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất./.

Công điện của Thủ tướng về ứng phó mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên Các địa phương, bộ ngành có liên quan theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân.