Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tiếp tục xuất hiện đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo đó, hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 23-24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11 khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Trước đó, từ ngày 18-21/11, đã có 1 đợt không khí lạnh ảnh hưởng và gây mưa vừa, mưa to cho khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Đối với tình hình lũ trên sông Hương, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Hương ở thành phố Huế tiếp tục dao động và ở trên dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc thành phố Huế.

Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Thị Như Quỳnh khuyến cáo: Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện, mực nước trên sông Hương ở thành phố Huế đang dao động, mực nước lúc 13 giờ ngày 22/11 tại trạm Kim Long là 1,07m, trên mức báo động 1 là 0,07m.

Liên quan đến tình hình triều cường, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 22/11 đến ngày 23/11, ven biển Nam Bộ có mực nước lớn nhất ở trạm Vũng Tàu là 3,9-3,95m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 00h-3h và 14h-16h. Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Dự báo, trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 3,95-4,05m.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế-xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày.

Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Thông tin về thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 22/11 và ngày 23/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động sóng cao 2-3m. Ngày 23/11, gió giảm dần.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 23/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-4m, biển động. Từ sáng 24/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 2-4m, riêng khu vực Bắc Biển Đông từ 3-5m; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ trời rét, nhiều vùng biển gió mạnh và sóng lớn Ngày 22/11, Bắc Bộ sáng và đêm trời rét; nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao 3-5m, kèm nguy cơ dông lốc, lũ quét và sạt lở đất.