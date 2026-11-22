Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 22/11, ở vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Trung tâm dự báo ngày và đêm 22/11, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m, hướng sóng Đông Bắc.

Vùng biển từ Khánh Hòa-Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; từ đêm gió giảm dần. Sóng biển cao từ 2-4m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/11, vùng biển từ Lâm Đồng-Cà Mau, từ Cà Mau-An Giang, vùng biển phía Nam vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 23/11, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động; từ đêm gió giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Trung tâm dự báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực trong cả nước ngày và đêm 22/11 như sau:

Thành phố Hà Nội

- Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C; phía Nam 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, . Gió đông bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Trung tâm cảnh báo thêm sáng 22/11 tại các xã/phường: Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc (thành phố Huế); các xã/phường Tam Mỹ; Nam Trà My, Phú Ninh, Trà Giáp, Trà Liên, Trà Vân (thành phố Đà Nẵng); các xã/phường: Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng; Ba Động, Bình Minh, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Kon Plông, Măng Đen, Nguyễn Nghiêm, P. Sa Huỳnh, Sơn Linh, Tây Trà, Thiện Tín, Trà Bồng (Quảng Ngãi); các xã/phường Kim Sơn; Ân Hảo, An Hòa, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Vân Canh, Vạn Đức; An Lão, Canh Vinh, Hoài Ân, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Vĩnh Thạnh (Gia Lai) có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Trung tâm cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội./.

Thời tiết miền Bắc chuyển biến thế nào trong những ngày cuối tuần? Dự báo trong sáng 13/11, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa nhỏ rải rác và trời rét trước khi mưa giảm dần từ chiều và ấm nhanh trở lại từ ngày 14/11.