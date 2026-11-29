Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong tối 28 và ngày 29/11. Người dân khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản để ứng phó tình trạng nước dâng.

Ghi nhận tại tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng trong ngày 29/11, nước dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân ở vùng trũng thấp. Người dân tất bật kê dọn đồ đạc, đưa xe máy và các vật dụng có giá trị lên cao để tránh ngập.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ huy động lực lượng phối hợp hỗ trợ người dân ứng phó mưa lớn, nước dâng, giúp di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Không chỉ tại phường Tam Kỳ, nhiều khu dân cư ở phường Bàn Thạch, Quảng Phú… cũng trong tình trạng ngập nước. Nhiều tuyến đường giao thông ngập cục bộ, khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Trên các tuyến đường bộ, nhiều vị trí đang bị tắc nghẽn do lũ, ngập lụt và nước dâng; ngoài ra, có một vị trí sạt lở taluy dương đã được thông xe một vệt.

Đáng chú ý, trên tuyến Quốc lộ 14H (địa phận xã Quế Phước), đoạn từ Km65+402 đến Km66+675 (khu vực cầu Khe Rinh-cầu Khe Ré), nước ngập sâu từ 1-1,5m, khiến phương tiện không thể lưu thông. Đơn vị quản lý đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo để bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố vượt qua cầu cùng các điểm ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để bảo đảm an toàn.

Tại tuyến ĐT.615, nước ngập tại 3 vị trí thuộc phường Bàn Thạch, gây khó khăn cho việc đi lại. Trên tuyến ĐT.615B, khu vực ngầm Sông Tum (Km15+800) và cầu tràn thủy điện Sông Tranh 3 (cầu Tiên Phước, Km17+729), thuộc địa bàn các xã Lãnh Ngọc và Phước Trà, cũng bị ngập sâu từ 1-1,5m.

Các đơn vị đã triển khai rào chắn, cấm phương tiện qua lại và đặt biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm.

Trong khi đó, tại Quốc lộ 40B, đang triển khai dự án Liên kết vùng miền Trung, mặt đường sình lầy, hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các đơn vị quản lý thường xuyên theo dõi, phối hợp bảo đảm giao thông và báo cáo Sở Xây dựng chỉ đạo xử lý.

Một số điểm sạt lở taluy dương tại các xã miền núi như: Nam Trà My, Trà Linh, khiến đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương hót dọn, bước đầu đã thông xe một vệt để duy trì lưu thông trên tuyến.

Sở Xây dựng cho biết các tuyến đường còn lại cơ bản lưu thông bình thường. Tuy nhiên, do mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, một số vị trí trên Quốc lộ 40B, Quốc lộ 24C và các tuyến đường khác có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ngập lụt. Các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đang được yêu cầu theo dõi, xử lý đất đá tràn lấp và cập nhật tình hình thiệt hại.

Liên quan đến tình hình thủy văn, hiện nay hồ thủy điện Sông Tranh 2 chuyển sang chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, ban hành kèm Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 6-11-2026 của Thủ tướng Chính phủ. Theo thông báo của Công ty Thủy điện Sông Tranh, lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 70 - 1.500 m3/s, tùy thuộc lượng nước về hồ.

Trong tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và phát sinh các điểm chia cắt giao thông còn hiện hữu. Các địa phương vùng hạ du cần chủ động theo dõi thông tin vận hành hồ chứa, diễn biến mực nước trên sông để kịp thời triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to; riêng khu vực phía Nam thành phố có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa ngày 29/11 ở khu vực phía Bắc phổ biến 10 - 60mm, riêng Bà Nà ghi nhận 122,6mm, Hội An 115,4mm. Khu vực phía Nam phổ biến 80 - 180mm, một số nơi có lượng mưa cao như: Tam Trà 413mm, Xuân Bình 395,4mm, Trà Cót 364,6mm.

Dự báo từ sáng 30/11, các xã, phường phía Bắc thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Các xã, phường phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 180mm. Địa phương cần đề phòng mưa lớn với cường suất trên 100mm trong 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng ở vùng trũng thấp và các khu đô thị. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn./.

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