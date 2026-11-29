Mưa lớn trong 3 ngày qua khiến nhiều địa phương ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi bị ngập lụt nghiêm trọng; trong đó, xã Thiện Tín là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới hàng trăm căn nhà bị nước tràn vào khiến người dân không kịp trở tay.

Hiện tại, mưa vẫn còn tiếp diễn, nước sông Vệ vẫn dâng cao khiến cuộc sống người dân chưa thật sự bình yên.

Chạy lụt trong đêm

Đêm 27 và rạng sáng 28/11, khi người dân đang yên giấc ngủ thì nước sông Vệ bất ngờ dâng cao, nhiều người dân ở Thiện Tín trở tay không kịp, buộc di tản người, bỏ lại tài sản trong đêm. Chỉ trong một đêm, 213 căn nhà ở 7/10 thôn bị ngập từ 0,7-1,5m; đồ đạc, hoa màu bị ngập.

Có nhà sát dòng sông, nền nhà cao hơn đường gần 0,5 mét nhưng với gia đình chị Ngô Thị Ngọc Hà, thôn Xuân Hòa, dù đã có kinh nghiệm chạy lụt vẫn bị thiệt hại nhiều. Chị Ngô Thị Ngọc Hà cho biết: " Ở đây trũng, có mưa lũ là nước vào nhà nên mưa là sợ. Trước khi mưa lớn, Ủy ban Nhân dân xã đã thông báo người dân nên di dời sớm, không để nước lớn dâng cao mới chạy lụt. Lúc đó, tầm 3-4 giờ sáng, cả nhà đang ngủ thì nước bất ngờ lên nhanh, cả nhà trở tay không kịp. Chúng tôi lật đật dọn đồ, cái nào không dọn được bỏ lại, lo cứu người. Năm nào lũ cũng làm hư hao tài sản gia đình."

Lực lượng Công an xã Thiện Tín (tỉnh Quảng Ngãi) dọn vệ sinh giúp gia đình chị Ngô Thị Ngọc Hà ở thôn Xuân Hòa. (Ảnh: Cao Nguyên, Đinh Hương/TTXVN)

Sáng 29/11, lực lượng Công an xã Thiện Tín đã bố trí một nhóm 5 chiến sỹ đến phối hợp với nhà chị Hà để dọn dẹp, vệ sinh nhà. Khi lũ đi qua, cái tủ lạnh, tài sản lớn của nhà chị Hà còn ở lại cùng bùn đất. Sau khi dọn dẹp, các chiến sỹ Công an xã Thiện Tín đã giúp gia đình chị dọn vệ sinh nhà cửa, khiêng tủ lên cao, tránh gây thiệt hại nặng.

Trong khi đó, tại Trường Mầm non Thiện Tín, phân hiệu 1, đây là điểm trường trũng nhất, ngay đêm 27 và rạng sáng 28/11, nước bất ngờ dâng cao, gây ngập hoàn toàn 5 phòng học tại trường. Khi nước lũ đi qua, hiện trường chỉ còn bùn đất và rác.

Cô Lê Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiện Tín, phân hiệu 1 cho biết: "Nước dâng cao kèm bùn, tràn vào tất cả các lớp học, nước ngập lênh láng làm một số dụng cụ dạy và học bị hư hỏng. Nước dâng cao hơn 30 cm trong phòng so với nền nhà. Đến sáng 29/11, các cô giáo cùng lực lượng chức năng trong xã hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường, lớp và dụng cụ học tập tại trường. Chúng tôi hy vọng với sự giúp đỡ của Công an, quân sự xã sẽ giúp trường sớm dọn vệ sinh trường, lớp và dụng cụ dạy và học để kịp đón các cháu đến trường."

Mưa lũ không chỉ ảnh hưởng đến hoa màu, nhà cửa mà các tuyến đường giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông. Anh Nguyễn Văn Trãi, Trưởng thôn Trường Khánh, xã Thiện Tín cho biết do lượng mưa lớn nên đất, đá ở núi Lớn tràn ra Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Đá Chát ngay trong đêm. Lúc đó 5 giờ sáng, lượng đất đá tràn ra nhiều, người dân chỉ biết dùng tay dọn đá lớn, sau đó dùng xẻng, cuốc để dọn đất đá tràn ra đường. Ngoài ra, thôn cũng cử chốt lực lượng ở đầu đèo không cho người và phương tiện lưu thông. Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại cho sản xuất của người dân.

Lũ lụt "cuốn" di tích

Những trận mưa trong 3 ngày qua trên địa bàn xã Thiện Tín còn ảnh hưởng nặng nề thành Trường Lũy. Di tích quốc gia Thành Trường Lũy chỉ sau 3 ngày có thêm hàng chục mét thành bị nước cuốn trôi xuống dòng sông Vệ.

Ông Nguyễn Minh Thành, Bí thư xã Thiện Tín cho biết tại địa điểm thôn Trường Khánh, nước sông Vệ dâng cao đã gây sạt lở hoàn toàn hàng chục mét chiều dài của thành Trường Lũy, di tích lịch sử quốc gia, làm ảnh hưởng đến đất đai, hoa màu của người dân dọc sông Vệ. Những năm qua, hơn 500 mét chiều dài Trường Lũy bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, sạt lở sâu vào 20 mét so với bãi bồi trước đây.

500 mét chiều dài thành Trường Lũy bị nước lũ sông Vệ cuốn trôi, đoạn qua thôn Trường Khánh xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Khi dòng nước sông Vệ vẫn cuồn cuộn chảy, các di tích còn sót lại của thành Trường Lũy, đoạn qua thôn Trường Khánh vẫn bị cuốn vào dòng nước. Nước sông đã ăn sâu vào bên trong thành, tiến sát vào đường bê tông chạy dọc sông. Lực lượng chức năng đã phải giăng dây, cảnh báo nguy hiểm tại đây. Trên núi, nước vẫn tiếp tục chảy xuống phía Thành Trường Lũy.

Trước thực trạng trên, khi khảo sát thực địa, ông Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết dòng chảy của nước trên núi xuống đây, đất bị nhũn, rất dễ sạt lở. Giờ phải hạn chế dòng chảy, không cho xuống đây, làm mềm đất thì con đường sẽ không đi được.

Sáng 29/11, chứng kiến hàng trăm mét di tích bị nước lũ cuốn trôi vì lũ lụt, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết chỗ này không làm kè thì mất hết di tích lịch sử của mình, người dân cũng bị ảnh hưởng. Nếu mưa còn kéo dài 1-2 ngày sẽ ảnh hưởng nặng.

Hiện tại, tình trạng sạt lở bờ sông Vệ tại khu vực Bến Lấn ở thôn Trường Khánh vẫn đang tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống trong khu vực. Các vị trí sạt lở đã dần tiếp cận đường bêtông, cách nhà dân chỉ còn 6-8 mét, làm mất đất ở, đất sản xuất của người dân.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Đức Tâm lưu ý, với các điểm ngập úng, xã Thiện Tín cần bố trí lực lượng chốt chặn ở những điểm bị ngập, không cho người và phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Trường Lũy là công trình đắp bằng đất, đá, nằm phía Đông dải Trường Sơn. Thành dài hơn 127km từ Quảng Ngãi qua Gia Lai. Trường Lũy không chỉ là thành lũy cổ mà còn là di sản phức hợp quân sự, kinh tế, văn hóa, dân tộc học độc đáo.

Thành Trường Lũy tồn tại hơn 300 năm. Đây được ví như "Vạn Lý Trường Thành" của miền Trung. Đến năm 2011, công trình Thành Trường Lũy được công nhận Di tích lịch sử quốc gia./.

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