Mưa lớn kéo dài gây sạt lở bờ suối tại tổ dân phố Phú Nhơn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, cuốn trôi chuồng trại, nhà vệ sinh, tường rào của một số hộ dân.

Nhiều vị trí ven suối tiếp tục xuất hiện vết nứt, hàm ếch sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng.

Khoảng 20 giờ ngày 26/11, nước từ thượng nguồn đổ về đoạn suối từ cầu Núi Sứa đến cầu Bàu Sắt dâng cao, chảy xiết. Dòng nước khoét sâu vào bờ, khiến nhiều mảng đất ven suối sụt xuống.

Tại hiện trường, cây cối bật gốc, gạch ngói đổ ngổn ngang; tường một số nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Đáng lo ngại, nhiều đoạn bờ suối bị khoét sâu tạo thành hàm ếch, làm thu hẹp phần đất phía sau.

Anh Tống Kim Chiến cho biết, khi nghe tiếng động lớn, anh chạy ra kiểm tra thì phát hiện chuồng trại, nhà vệ sinh và tường rào của gia đình đã bị cuốn xuống suối, cách nhà chừng 12m. Anh lập tức báo chính quyền địa phương.

Theo anh Chiến, khu đất gia đình nằm trong quy hoạch dự án Khu công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ VSIP nên không thể xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn. Trước nguy cơ mưa lớn tiếp diễn, gia đình anh phải thu dọn vật dụng thiết yếu; đồng thời di chuyển đàn lợn đến nơi an toàn.

Cũng tại khu vực này, nhiều công trình phụ phía sau nhà ông Tống Kim Tuyến đã bị sạt lở "nuốt chửng." Ông không khỏi bàng hoàng và khẩn thiết mong cầu các cấp chính quyền sớm có biện pháp hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống.

Ông Lê Thanh Tâm, Tổ trưởng Tổ dân phố Phú Nhơn cho biết, tổ dân phố đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng, giúp di chuyển tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực có nguy cơ cao.

Địa phương cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Trương Quang Trọng sớm huy động nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân thu dọn đất đá khi thời tiết thuận lợi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trương Quang Trọng thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo, phường đã cử cán bộ xuống kiểm tra hiện trường, khảo sát phạm vi, đánh giá mức độ sạt lở và thống kê thiệt hại bước đầu.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, địa phương sẽ xây dựng phương án khắc phục phù hợp, bảo đảm an toàn cho các hộ dân vùng ảnh hưởng./.

Bờ kè suối sạt lở, người dân Lào Cai nơm nớp lo sợ Thời gian qua, gần 30 hộ dân ở thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai, luôn nơm nớp lo sợ khi sống giáp bên bờ suối Ngòi Hút bị sạt lở nghiêm trọng.