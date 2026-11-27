Xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ lâu đã trở thành nỗi nhức nhối tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, dù lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, song đầu ra vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp.

Tuy nhiên, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ hai, chất thải rắn sinh hoạt được quản lý theo nguyên tắc phân loại, ưu tiên tái sử dụng, tái chế, giảm khối lượng chất thải phải xử lý, chôn lấp và phù hợp với hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc phân loại theo lộ trình do Chính phủ quy định, bảo đảm tối thiểu thành hai nhóm, trong đó có nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế.

Đại diện Cục Môi trường cho biết, theo Luật, kinh tế tuần hoàn được thúc đẩy thông qua các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ về thuế, phí, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, mua sắm và tiêu dùng xanh theo quy định của pháp luật; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lồng ghép nội dung kinh tế tuần hoàn trong phạm vi quản lý.

Luật cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu từ hoạt động tái chế chất thải. Cụ thể, vật liệu tái chế đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý như sản phẩm, hàng hóa. Nhà nước ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế trong các dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước; giao Chính phủ quy định đối tượng và lộ trình thực hiện tỷ lệ vật liệu tái chế trong sản phẩm, hàng hóa.

Quy định về quản lý chất thải cũng được điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện tái sử dụng đất, đá, bê tông, gạch, cát, bùn và các chất trơ từ hoạt động thi công, xây dựng cho những mục đích cụ thể; làm rõ việc quản lý đất đá thải, quặng đuôi từ khai thác, chế biến khoáng sản và phế liệu trong nước.

Đối với trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR), đại diện Cục Môi trường cho biết Luật sửa đổi quy định các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện trách nhiệm tái chế thông qua tự thu hồi để tái chế hoặc chuyển giao cho tổ chức có chức năng phù hợp; thuê đơn vị thực hiện thu hồi, tái chế; ủy quyền cho tổ chức trung gian hoặc áp dụng hình thức khác theo quy định của Chính phủ.

Luật không tiếp tục quy định hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để thực hiện trách nhiệm tái chế; đồng thời cho phép chuyển trách nhiệm tái chế chưa hoàn thành sang các năm kế tiếp theo quy định của Chính phủ.

Đối với khoản đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải, Luật loại trừ sản phẩm, bao bì thuộc danh mục chịu thuế bảo vệ môi trường nhằm tránh chồng chéo nghĩa vụ tài chính; bổ sung nội dung hỗ trợ nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cũng bổ sung yêu cầu cập nhật dữ liệu điện tử về hoạt động nhập khẩu phế liệu; quy định việc ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng phải được thực hiện trước thời điểm phế liệu được dỡ xuống cảng đối với trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển hoặc trước thời điểm phế liệu được nhập khẩu vào Việt Nam đối với các trường hợp khác./.

Quy định bảo vệ môi trường: Rõ thẩm quyền, minh bạch quá trình thẩm định Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết thủ tục đánh giá tác động môi trường đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.