Tối 29/11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trong chiều cùng ngày, 6 ngôi nhà tại khu phố Tân Thạnh đã bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy bất ngờ; trong đó có 3 nhà bị tốc mái che phía trước; không có thiệt hại về người.

Hiện chính quyền địa phương hỗ trợ di dời 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn trong tối nay. Lực lượng dân quân cũng hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho các hộ dân bị ảnh hưởng lốc xoáy.

Tình hình lốc xoáy xảy ra trong chiều 29/11 cũng làm ảnh hưởng đến một số lồng, bè nuôi trồng thủy sản của người dân ở vịnh Xuân Đài. Hiện, các địa phương có người dân nuôi trồng thủy sản ở đây đang rà soát, kiểm tra tình hình.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trong những ngày qua, các địa phương ở khu vực phía Đông của tỉnh đã sơ tán hơn 500 dân hộ với gần 1.400 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm; tập trung chủ yếu tại xã Đồng Xuân với hơn 400 hộ, còn lại thuộc các xã Xuân Phước, Xuân Lãnh, Hòa Thịnh, Ea Bá. Hiện nay, nhiều hộ đã trở về nhà sau khi nước lũ rút.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, trong đợt mưa lũ này, toàn tỉnh có gần 230 nhà bị ngập, có hơn 30ha cây trồng bị ngập, thiệt hại; hơn 5.200 khách hàng bị mất điện, hiện đã khôi phục xong. Về công trình thủy lợi, bờ suối tại xã Xuân Lãnh bị sạt lở 3,5km; bờ tả sông Kỳ Lộ tại xã Phú Mỡ bị sạt lở dài 2 km, bồi lấp đập dâng và kênh mương khoảng 600m3.

Mưa lũ làm cũng gây hư hỏng, sạt lở đường giao thông, ngầm tràn và ngập chia cắt cục bộ tại một số điểm tại các xã Hòa Thịnh, Phú Hòa 1, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Hòa Xuân, Xuân Phước, Xuân Lãnh... Trong đó, trên tuyến ĐT643 thuộc xã Tuy An Nam ghi nhận 2 điểm sạt lở taluy dương, với tổng khối lượng đất đá khoảng 235m3, gây bồi lấp rãnh thoát nước và một phần mặt đường. Tại tuyến ĐT647 qua xã Phú Mỡ cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá từ 30-60m3.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương hót dọn đất đá, gia cố lề đường, bố trí rào chắn và biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Một số điểm đã cơ bản khắc phục, giao thông thông suốt; những vị trí còn lại đang được tập trung xử lý, dự kiến hoàn thành trong chiều 30/11.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lưu thông qua các khu vực sạt lở cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn./.

Đắk Lắk: Hơn 20 xe được huy động trung chuyển hành khách do sạt lở đường sắt Trước tình hình sạt lở tại tỉnh Gia Lai, sáng 29/11, ngành đường sắt đã huy động hơn 20 phương tiện xe khách để chuyển hàng nghìn hành khách đến ga Diêu Trì, tỉnh Gia Lai.