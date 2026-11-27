Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung nguồn lực triển khai các công trình phòng, chống sạt lở, khắc phục hạ tầng bị hư hỏng, bảo vệ khu dân cư và các tuyến giao thông trọng yếu.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, tỉnh chủ động tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục, nguồn vốn, quyết tâm sớm đưa các công trình vào sử dụng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trước đó, vào tháng 10/2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, cầu treo Tùng Tạo, phường Hà Giang 2 bị cuốn trôi, gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân hai bên bờ sông Miện. Do yêu cầu cấp thiết về khôi phục kết nối, tỉnh đã đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu treo cũ.

Công trình khởi công tháng 3/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027, có chiều dài hơn 418 m, rộng 9 m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tỉnh Tuyên Quang, thi công các trụ cầu dưới lòng sông là hạng mục phức tạp do chịu ảnh hưởng trực tiếp của dòng chảy và điều kiện thời tiết.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị thi công đã tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết thuận lợi. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 70%, vượt 10% so với kế hoạch. Các đơn vị phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán năm 2027.

Cùng với khôi phục giao thông, việc gia cố các khu vực bờ sông có nguy cơ sạt lở cao cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 năm 2025, bờ sông Lô qua phường Hà Giang 1 xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp Quốc lộ 2 và khu dân cư ven sông; trong đó đoạn từ Km296 đến Km296+500 bị sạt lở nặng.

Trước tình hình trên, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2 đã bổ sung hạng mục kè gia cố taluy âm dài khoảng 400 m, kết cấu bê tông cốt thép trên hệ cọc khoan nhồi nhằm ổn định bờ sông, bảo vệ tuyến đường và khu vực dân cư lân cận.

Ông Ngô Ngọc Quý, cán bộ Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang cho biết, khu vực thi công có địa chất phức tạp, mực nước sông biến động theo mùa, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai.

Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị gia cố nền đất, ổn định mặt bằng; đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước để chủ động phương án thi công, bảo đảm an toàn công trình.

Tại phường Hà Giang 1, công trình kè chống sạt lở phía sau khu dân cư tổ 36 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Với tổng mức đầu tư gần 19 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2026, đến nay công trình đạt khoảng 90% khối lượng và đang hoàn thiện thân kè và tuyến đường trên đỉnh kè.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án và Dịch vụ phường Hà Giang, chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Thi công hạng mục kè gia cố taluy âm dài khoảng 400 m, kết cấu bê tông cốt thép trên Quốc lộ 2 đoạn từ Km296 đến Km296+500, thuộc phường Hà Giang 1. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ tập trung vào các công trình đang thi công, tỉnh Tuyên Quang còn khẩn trương hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu để triển khai những dự án cấp bách.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc Dự án đầu tư công khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Lô khu vực phường Hà Giang 1 và xã Vị Xuyên.

Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn 307 Hà Giang - Công ty cổ phần Xây lắp HDB - Công ty cổ phần Việt Dũng được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trị hơn 548 tỷ đồng.

Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án phòng, chống thiên tai, tại buổi làm việc với Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi trong tháng 10/2026 về tình hình triển khai các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Trọng tâm là tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, huy động nguồn lực đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân; khẩn trương nghiệm thu, bàn giao những công trình đã hoàn thành để sớm phát huy hiệu quả.

Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư bám sát tiến độ từng hạng mục, chủ động phối hợp với địa phương giải quyết những khó khăn phát sinh; các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Các địa phương tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, nhất là các khu dân cư nằm trong vùng nguy hiểm để xây dựng phương án ứng phó phù hợp; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng và phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Trong bối cảnh nhiều công trình phòng, chống thiên tai chưa hoàn thành, việc chủ động ứng phó ngay từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các địa phương cần duy trì nghiêm phương châm "4 tại chỗ," thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Ưu tiên nguồn lực xử lý các điểm xung yếu, kết hợp đầu tư công trình phòng, chống thiên tai gắn với rà soát, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm và nâng cao năng lực ứng phó tại cơ sở, Tuyên Quang đang từng bước củng cố hệ thống hạ tầng phòng, chống thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo đảm an toàn các tuyến giao thông và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững./.

Công bố khẩn cấp thiên tai, hư hỏng đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang Đường Hồ Chí Minh tại tại Km115+000 bị hư hỏng có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông và phương tiện lưu thông trên tuyến.