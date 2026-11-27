Ngày 27/11, giới chức Australia cảnh báo phần lớn các bang và vùng lãnh thổ nước này đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa Hè sắp tới, do độ ẩm đất thấp kéo dài, lượng vật liệu dễ cháy tích tụ lớn và dự báo thời tiết khô hạn.

Báo cáo dự báo nguy cơ cháy rừng mùa Hè do Hội đồng quốc gia Australia và New Zealand về các dịch vụ phòng cháy, chữa cháy và ứng phó khẩn cấp công bố cùng ngày cho thấy nguy cơ cháy rừng gia tăng tại 6 trong tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia.

Các khu vực được cảnh báo có nguy cơ cao hơn gồm phần lớn bang Victoria ở Đông Nam, cùng một số khu vực thuộc các bang New South Wales, South Australia, Western Australia, Tasmania và Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Báo cáo nhận định tình trạng thiếu độ ẩm trong đất kéo dài, lượng thảm thực vật và vật liệu dễ cháy tích tụ lớn, cùng triển vọng thời tiết khô hạn là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Lượng mưa trong mùa Hè được dự báo thấp hơn mức trung bình tại miền Bắc và khu vực Đông Nam Australia.

Trước đó, ngày 26/11, Cơ quan Khí tượng Australia công bố dự báo dài hạn, nhận định mùa Hè năm nay nhiều khả năng nóng hơn bình thường trên phạm vi cả nước.

Hiện tượng El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương (IOD) được xác định là những yếu tố có liên quan đến xu hướng nhiệt độ cao tại Australia trong mùa Hè./.

Biến đổi khí hậu gây ra tác động nghiêm trọng trên diện rộng tại Australia Tình trạng tẩy trắng hàng loạt ở rạn san hô Great Barrier Reef làm suy giảm môi trường sống của nhiều loài bản địa, còn vụ cháy rừng tàn khốc khiến diện tích rừng bằng 30 sân bóng đá có thể biến mất.