Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, Nam Bộ ngày nắng.

Đối với diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Liên quan đến tình hình mưa, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực thành phố Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

"Các khu vực trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đêm 26/11 và sáng sớm 27/11, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/11 đến 3 giờ ngày 27/11 có nơi trên 30mm như các trạm: Hòa Tâm (Đắk Lắk) 33mm, Cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 32,4mm,…

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét. trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều trời có nắng; phía Nam có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng thành phố Huế có mưa rào rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, Riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ, phía Bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, chiều tối và đêm 27/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngày và đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Cảnh báo, ngày và đêm 28/11, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Thời tiết ngày 26/11: Miền Bắc trời rét, khu vực Trung Bộ mưa lớn Ngày 26/11, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 13 độ C; Trung Bộ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 150mm, trong khi Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa dông.