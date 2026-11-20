Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Từ đêm 21/11, mưa lớn ở khu vực trên giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 20/11, khu vực thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Huế, đặc biệt tại các xã, phường: Chân Mây-Lăng Cô, Lộc An, Phú Lộc; Phú Bài, Vinh Lộc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 20/11, khu vực thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bạch Mã 114mm, Lộc Tiến 102mm...

Liên quan đến tình hình không khí lạnh tăng cường, cơ quan khí tượng thủy văn thông tin, chiều tối và đêm 20/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-4m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 2-4, biển động mạnh./.

Mưa lớn tiếp diễn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Đà Nẵng, đặc biệt tại các xã, phường: Sơn Trà; Bà Nà, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh.