Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng

Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; thành phố Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 28/11 đến ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 120mm trong 3 giờ.

Từ trưa và chiều 30/11 mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa giảm dần.

Ngoài ra, đêm 28/11, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý: Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; riêng thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cấp 2.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 28/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 28/11 có nơi trên 200mm như các trạm: Tam Trà (Đà Nẵng) 293,2mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 219,8mm, Vĩnh An (Gia Lai) 235,8mm, Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 268,2mm...

Đối với diễn biến không khí lạnh tăng cường, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 28/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 28/11 và ngày 29/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Từ Gia Lai đến Lâm Đồng và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3m. Riêng phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Cảnh báo, đêm 29/11 và ngày 30/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3- 5m, biển mạnh.

Đêm 29/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh, thành phố miền Trung Mưa lớn tại miền Trung làm ngập hàng nghìn nhà, gây sạt lở, hư hỏng hạ tầng và chia cắt giao thông; các địa phương khẩn trương sơ tán dân, ứng phó.