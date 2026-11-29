Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 4/12/2026.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 4/12/2026.

Đây là lần thứ hai một Thủ tướng Vanuatu thăm chính thức Việt Nam, sau chuyến thăm của Thủ tướng Joe Natuman năm 2014.

Sau hơn một thập niên, chuyến thăm lần này là dịp quan trọng để hai bên tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ song phương.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam về độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế./.