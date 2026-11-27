Theo thông cáo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 4/12/2026./.

Trân trọng mối quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và Vanuatu Tổng thống Vanuatu bày tỏ hy vọng mối quan hệ hợp tác hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới trong tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp, thương mại, giáo dục, giao lưu văn hóa....