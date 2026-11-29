Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/12/2026.

Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm và quan hệ hợp tác song phương:

- Đại sứ có đánh giá thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới?

Đại sứ Uladzimir Baravikou: Chuyến thăm sắp tới của người đứng đầu Nhà nước Belarus tới Việt Nam có ý nghĩa lịch sử và tính biểu tượng sâu sắc. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác Chiến lược và đang hướng tới những dấu mốc kỷ niệm quan trọng: 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 70 năm chuyến thăm Belarus đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong những thập niên qua đã diễn ra các hoạt động tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và cấp cao nhất như: các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (các năm 1997, 2008, 2015), các chuyến thăm Belarus của các Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025 và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov tháng 10/2026.

Đó là minh chứng rõ nét cho tính chất đặc biệt và tin cậy trong quan hệ giữa hai nước. Mối quan hệ hữu nghị được củng cố từ những năm tháng đấu tranh anh dũng giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, ngày càng được vun đắp bởi tình cảm chân thành, lòng tin cậy và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn.

Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai nước đã ký kết hơn 120 thỏa thuận cấp nhà nước, cấp chính phủ và cấp bộ, ngành tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm cấp cao nhất lần này sẽ tiếp thêm động lực chính trị mạnh mẽ cho tổng thể quan hệ hợp tác, biến khuôn khổ Đối tác Chiến lược thành các nội hàm cụ thể, thiết thực.

Chúng tôi coi cuộc gặp này là cơ hội để hai bên trao đổi, thống nhất lập trường về những vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực, quan trọng hơn là xác định những định hướng dài hạn trong các lĩnh vực thương mại-kinh tế, công nghiệp, khoa học-công nghệ và xã hội.

Tôi tin rằng những thỏa thuận đạt được sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

- Theo Đại sứ, cần làm gì để đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa và tận dụng tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EAEU nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư song phương?

Đại sứ Uladzimir Baravikou: Trên thực tế, lãnh đạo hai nước đều thống nhất quy mô thương mại và đầu tư song phương hiện chưa tương xứng với cấp độ chính trị, tiềm năng thực tế của nền kinh tế hai nước. Tiềm năng xuất khẩu của Belarus tại thị trường Việt Nam chưa được khai thác hết. Để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại-kinh tế cần có cách tiếp cận toàn diện.

Thứ nhất, cần chuyển từ hoạt động thương mại đơn thuần sang hợp tác công nghiệp sâu rộng và xây dựng các cơ sở sản xuất chung. Việt Nam đang cho thấy độ phát triển kinh tế ấn tượng. Việt Nam cũng đang thực hiện các chương trình công nghiệp hóa quy mô lớn. Do vậy, xu hướng nội địa hóa sản xuất tại Việt Nam đang có triển vọng lớn.

Bên cạnh cơ sở sản xuất và lắp ráp xe tải của Belarus đang hoạt động tại Việt Nam, hai bên đang nghiên cứu triển khai dự án lắp ráp máy kéo Belarus, đồng thời thảo luận các dự án thành lập liên doanh sản xuất các loại máy móc, thiết bị khác phục vụ nông nghiệp, dịch vụ công cộng và đô thị, xe cứu hỏa, linh kiện và phụ tùng ôtô, với triển vọng cung ứng sản phẩm sang thị trường các nước ASEAN.

Một dự án đầy triển vọng khác là xây dựng tại Việt Nam nhà máy sản xuất các sản phẩm sữa dựa trên công nghệ của Belarus. Hai bên cũng có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân bón và phát triển các sản phẩm hóa nông.

Thứ hai, cần đa dạng hóa danh mục hàng hóa. Hiện nay, trong cơ cấu xuất khẩu của Belarus sang Việt Nam có các mặt hàng chủ yếu như kali clorua, sản phẩm sữa và dược phẩm. Tuy nhiên, tiềm năng xuất khẩu và nhu cầu của thị trường Việt Nam với nhiều mặt hàng khác vẫn còn rất lớn, như phân kali và phân bón hỗn hợp NPK, thịt bò, gia cầm, sữa bột, khô dầu đậu tương và khô dầu hạt cải, dầu hạt cải và dầu hướng dương, mạch nha.

Phía Belarus cũng quan tâm đến việc nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam như cao su thiên nhiên, càphê, cá và hải sản, gạo, các loại hạt, trái cây nhiệt đới và nhiều mặt hàng khác.

Thứ ba, cần tận dụng tối đa các ưu đãi của Hiệp định Thương mại tự do giữa EAEU và Việt Nam. Nhờ hiệp định này, đến năm 2025, mức thuế nhập khẩu trung bình của Việt Nam áp dụng đối với hàng hóa từ các nước EAEU đã giảm từ 10% xuống còn 1%; phần lớn các mặt hàng nhập khẩu chủ lực của Belarus được hưởng mức thuế suất bằng 0%.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Belarus. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Để cộng đồng doanh nghiệp khai thác đầy đủ những lợi thế này, cần tập trung tháo gỡ các rào cản phi thuế quan còn tồn đọng, đẩy nhanh thủ tục chứng nhận và kiểm soát thú y, vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch thực vật, phát triển các tuyến logistics đa phương thức và vận tải container, đồng thời hoàn thiện các cơ chế tài chính và thanh toán.

Những công việc này đang được triển khai một cách có hệ thống thông qua Ủy ban liên Chính phủ Belarus-Việt Nam về hợp tác thương mại-kinh tế và khoa học-kỹ thuật, các hội đồng doanh nghiệp và diễn đàn doanh nghiệp.

- Hai nước đang hướng tới các chương trình nghiên cứu, ứng dụng chung về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đại sứ cho biết phía Belarus có kế hoạch gì nhằm đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa hai nước?

Đại sứ Uladzimir Baravikou: Hợp tác khoa học-kỹ thuật và đổi mới sáng tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác năng động và đạt nhiều kết quả nhất trong quan hệ Belarus-Việt Nam. Hai nước đã xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho lĩnh vực này, từ Hiệp định liên chính phủ năm 1995 đến Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về Khoa học và Công nghệ Belarus và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Thỏa thuận giữa Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2026–2030 được ký năm 2025.

Hiện nay, hợp tác giữa hai nước đã mang lại những kết quả cụ thể. Các cơ chế nghiên cứu khoa học chung giữa Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang hoạt động hiệu quả, bao gồm: Trung tâm Phát triển công nghệ về chế tạo thiết bị, chế tạo máy, năng lượng và hóa học; Phòng thí nghiệm vật lý laser; Phòng thí nghiệm Công nghệ nano tế bào; Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học tự nhiên và tổng hợp; Trung tâm Chuyển giao công nghệ chung Việt Nam-Belarus.

Thông qua các viện hàn lâm khoa học và Quỹ Nghiên cứu Cơ bản Belarus, hàng năm hai bên triển khai các dự án nghiên cứu khoa học chung. Đặc biệt, kinh phí cho một loạt nghiên cứu mới trong giai đoạn 2026-2027 đã được phê duyệt.

Ngoài ra, ngày 1/7/2026, tại Minsk đã diễn ra phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban hỗn hợp Belarus-Việt Nam về hợp tác khoa học-kỹ thuật, trong đó thông qua Chương trình thực hiện hợp tác khoa học-kỹ thuật và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2027-2028.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao nhất sắp tới, chúng tôi kỳ vọng thúc đẩy bước chuyển từ nghiên cứu chung sang thương mại hóa quy mô lớn các kết quả nghiên cứu và ứng dụng chúng vào các lĩnh vực kinh tế trên thực tế.

Việt Nam đang tích cực triển khai chuyển đổi số, trong đó kinh tế số (với mục tiêu chiếm tới 30% GDP vào năm 2030), trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và chuyển đổi xanh được xác định là những lĩnh vực trọng tâm.

Những lĩnh vực này mở ra tiềm năng hợp tác rất lớn, bao gồm trí tuệ nhân tạo, vi điện tử và chip bán dẫn chuyên dụng, công nghệ thông tin liên lạc và điện tử vô tuyến, an ninh mạng, công nghệ hàng không-vũ trụ và hệ thống không người lái, vật lý laser và plasma, vật liệu mới, công nghệ sinh học, hóa dược và vaccine, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, robot, nông nghiệp thông minh công nghệ cao và chế biến nông sản sâu.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các dự án, đồng thời mở ra những chân trời mới cho quan hệ đối tác công nghệ giữa Belarus và Việt Nam.

- Bên cạnh kinh tế, hai nước đang đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Đại sứ cho biết hai nước cần làm gì để phát huy hiệu quả các kênh hợp tác ở lĩnh vực trên đi vào chiều sâu, hiệu quả?

Đại sứ Uladzimir Baravikou: Hợp tác xã hội và giao lưu giữa nhân dân chính là nền tảng vững chắc để xây dựng lòng tin giữa các quốc gia. Trong thời kỳ Liên Xô và những năm Belarus giành độc lập, hàng nghìn chuyên gia Việt Nam có trình độ chuyên môn cao đã được đào tạo tại các trường đại học của Belarus. Nhiều người trong số họ hiện đang đảm nhiệm những cương vị quan trọng tại Việt Nam và là những người bạn chân thành của đất nước chúng tôi.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác này, chúng ta cần tập trung vào một số biện pháp thiết thực.

Trong lĩnh vực giáo dục, điều quan trọng là mở rộng các chương trình trao đổi học thuật, thành lập các khoa liên kết và triển khai các chương trình đào tạo cấp bằng kép, đặc biệt trong các chuyên ngành kỹ thuật-công nghệ, y học, khoa học và công nghệ thông tin (IT).

Trong khuôn khổ các chương trình phát triển giai đoạn 2026–2030, Việt Nam đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật, khoa học và công nghệ, đào tạo nghề cho người lao động. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của các cơ sở sản xuất chung cũng được xem là hướng đi đầy triển vọng.

Trong lĩnh vực du lịch, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm rất lớn từ cả hai phía và có những tiền đề thuận lợi để phát triển. Ngành du lịch Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng và cũng đang hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông.

Một bước tiến quan trọng góp phần tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước là Hiệp định liên chính phủ về miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu phổ thông, có hiệu lực từ tháng 1/2025 (Belarus là quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng chế độ miễn thị thực cho công dân Việt Nam).

Ngoài ra, tháng 10/2025, hãng hàng không Belavia đã khai thác các chuyến bay thuê chuyến trực tiếp đến đảo Phú Quốc; tháng 3/2026, hãng đã khai trương các chuyến bay thẳng đến Nha Trang.

Việc tiếp tục phát triển các đường bay thẳng và phối hợp quảng bá các tuyến du lịch sẽ giúp gia tăng hơn nữa lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước.

Cuối cùng, cần tích cực hỗ trợ và thúc đẩy ngoại giao nhân dân: tăng cường hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Belarus và các tổ chức tương tự tại Belarus; phát triển quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương và thành phố của hai nước; tổ chức Ngày văn hóa, diễn đàn thanh niên và các hoạt động giao lưu thể thao.

Bởi lẽ, khi người dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa và truyền thống của nhau, mọi dự án hợp tác kinh tế và chính trị đều có thể được triển khai thuận lợi và thành công hơn rất nhiều.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Quyết tâm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus Lộ trình phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Belarus giai đoạn 2027-2029 dự kiến được hai bên ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko từ ngày 1-3/12 tới.