Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 năm 2026.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các kênh để tăng cường tin cậy chính trị, tạo cơ sở và xung lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác khác.