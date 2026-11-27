Thành phố Đà Nẵng những ngày qua có mưa vừa đến mưa to nhưng công tác triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại thành phố vẫn diễn ra chặt chẽ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữa không khí khẩn trương tại điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phường An Khê, thành phố Đà Nẵng, em Đoàn Ngọc Thanh Phong tạo ấn tượng khi vừa tạm dừng chương trình đại học năm nhất để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thanh Phong chia sẻ: "Qua tìm hiểu, em đã tạm dừng học tập để viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, mong đóng góp một phần nhỏ của mình vào việc bảo vệ Tổ quốc".

Tinh thần chủ động của những công dân trẻ như Phong mở màn cho mùa khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 trên toàn thành phố Đà Nẵng.

Từ ngày 9/11 đến 31/12, thành phố tổ chức gọi khám sức khỏe cho 19.428 công dân, tăng gần 1.000 người so với năm 2026 nhằm đáp ứng chỉ tiêu giao quân cao và chất lượng hơn.

Em Đoàn Ngọc Thanh Phong(bên trái) công dân phường An Khê quyết định tạm hoãn việc học Đại học để tình nguyện nhập ngũ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

An Khê chủ động nắm chắc nguồn

Vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Đà Nẵng hiện có 94 xã, phường và đặc khu với quy mô dân số trên 3 triệu người, trong đó có 37 xã miền núi.

Sau khi sắp xếp lại còn 43 tổ dân phố trên cơ sở 226 tổ dân phố trước đây, toàn phường An Khê hiện quản lý thực lực trên 5.000 công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, với mật độ thanh niên trên mỗi tổ tăng lên đáng kể.

Để chủ động nguồn tuyển, trong ba ngày 15, 16 và 17/10/2026, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường An Khê đã tổ chức sơ tuyển sức khỏe đối với trên 1.200 công dân, qua đó sàng lọc được trên 550 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe tuyển chọn.

Tại điểm sơ tuyển, công dân được kiểm tra chiều cao, cân nặng, huyết áp, thị lực, khai báo tiền sử sức khỏe, đối chiếu lý lịch và chụp ảnh thẻ phục vụ quản lý hồ sơ chặt chẽ ngay từ đầu.

Thượng tá Phan Thành Trung (người đứng), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Khê kiểm tra công tác khám tuyển. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thượng tá Phan Thành Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Khê cho biết, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo và phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đứng điểm phối hợp cùng tổ dân phố, cảnh sát khu vực nắm chắc thực lực từng gia đình.

"Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và các nhóm Zalo cơ sở, toàn phường An Khê hiện có 121 thanh niên tự nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027. Qua sơ tuyển sàng lọc kỹ, tỷ lệ đạt sức khỏe ngay những ngày đầu tổ chức khám tuyển đạt mức rất cao", Thượng tá Phan Thành Trung nhấn mạnh.

Siết chặt quy trình khám sức khỏe

Bước sang mùa tuyển quân năm 2027, thành phố Đà Nẵng bố trí 25 Hội đồng khám tập trung tại 22 trung tâm y tế khu vực và 3 bệnh viện để bảo đảm đầy đủ thiết bị xét nghiệm cận lâm sàng.

Toàn bộ quy trình khám vận hành theo nguyên tắc một chiều khép kín đúng Thông tư số 105/2023 và Thông tư số 106/2025 của Bộ Quốc phòng, phấn đấu tỷ lệ gọi khám 3 công dân trên 1 chỉ tiêu giao quân nhằm cải thiện tỷ lệ đạt sức khỏe chung vốn ở mức 31,8% trong năm 2026.

Công tác tổ chức khám tuyển được triển khai chặt chẽ và bố trí phù hợp, không để xảy ra tình trạng quá tải gây khó khăn và mất thời gian cho công dân. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tại phường An Hải, từ ngày 25 đến 27/11/2026, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức khám sức khỏe cho gần 350 công dân nhằm đáp ứng chỉ tiêu tuyển chọn gần 90 công dân năm 2027, gồm gần 70 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và hơn 20 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp Công an phường, Trạm Y tế và các đoàn thể hướng dẫn từng nội dung kiểm tra, giữ vững an ninh trật tự và phân loại sức khỏe chính xác ngay tại điểm khám.

Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Chỉ huy Trưởng, Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Cường cho biết: "Trung bình khoảng 500 thanh niên đến khám mỗi ngày, chúng tôi đã phối hợp cùng trung tâm y tế phường và Bệnh viện Mắt khám chuyên sâu thị lực, đồng thời tổ chức quy trình theo vòng tròn khép kín để thuận lợi và nhanh chóng".

Cùng chung tâm thế sẵn sàng tại điểm khám, em Huỳnh Gia Thịnh (phường Hòa Cường), công dân vừa hoàn thành chương trình ngành Công nghệ thông tin bày tỏ: "Năm nay em vừa học xong ngành Công nghệ thông tin, nếu trúng tuyển em vẫn sẵn sàng lên đường nhập ngũ như bình thường vì đó là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam".

Công tác tổ chức khám tuyển được phường An Hải bố trí khoa học, phân khu rõ ràng trong không gian hội trường lớn giúp việc khám tuyển đạt hiệu quả cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chốt lộ trình giao quân năm 2027

Song song với công tác y tế, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp chia sẻ thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để quản lý biến động cư trú và thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, đạo đức.

Danh sách công dân tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và trên cổng thông tin điện tử nhằm bảo đảm minh bạch.

Kết quả mùa tuyển quân năm 2026 tạo nền tảng thuận lợi cho thành phố khi hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, sức khỏe loại 1 và loại 2 tăng 15,2%, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tăng 7,7%, cùng 9 cặp anh em ruột tình nguyện nhập ngũ mà riêng phường An Khê đóng góp 5 cặp anh em.

Lãnh đạo các đơn vị kịp thời động viên thanh niên trong quá trình khám tuyển, góp phần củng cố niềm tin cho các thanh niên trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Đà Nẵng, các xã, phường sẽ hoàn thành hiệp đồng giao nhận quân trước ngày 5/1/2027 và chốt quân số, giao quyết định gọi nhập ngũ trước ngày 3/2/2027. Thành phố dự kiến tổ chức Lễ giao, nhận quân từ ngày 21/2 đến 25/2/2027 tại 14 xã, phường trên địa bàn./.