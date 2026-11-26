Chiều 26/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Alexander Venediktov, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp, với quan hệ quốc phòng là trụ cột chiến lược.

Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng hợp tác quốc phòng-an ninh song phương sẽ ngày càng được củng cố, phát triển cả về hình thức và nội dung, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác giữa hai bên được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là trao đổi đoàn các cấp; đào tạo, huấn luyện; hợp tác giữa các quân, binh chủng, cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; nghiên cứu khoa học, công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các nội dung đã thống nhất, tập trung vào hợp tác quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hai nước; hợp tác đào tạo, huấn luyện. Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Hội đồng An ninh Liên bang Nga quan tâm, ủng hộ và báo cáo cấp có thẩm quyền để Chính phủ, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục tạo điều kiện tăng chỉ tiêu và mở rộng các chuyên ngành đào tạo cho cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phần mình, ông Alexander Venediktov đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Hội đồng An ninh Liên bang Nga và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bày tỏ vui mừng chứng kiến những kết quả tốt đẹp trong quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam nói chung, hợp tác quốc phòng-an ninh song phương nói riêng thời gian qua, ông Alexander Venediktov đề nghị thời gian tới, hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh song phương ngày càng hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự, các doanh nghiệp quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới đây tại Hà Nội, đóng góp quan trọng vào thành công chung của triển lãm./.