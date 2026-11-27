Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào, cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng.

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) từ ngày 27 đến 28/11 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng thời cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí sau khi được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Thủ tướng.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo./.