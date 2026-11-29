Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến 4/12/2026.

Đây là lần thứ hai một Thủ tướng Vanuatu thăm chính thức Việt Nam kể từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Joe Natuman hồi năm 2014.

Chuyến thăm lần này là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, xác định những lĩnh vực ưu tiên và đặt ra lộ trình hành động cụ thể cho thời gian tới.

Hơn 4 thập niên vun đắp tình hữu nghị

Cộng hòa Vanuatu là quốc đảo nằm ở khu vực Nam Thái Bình Dương với dân số hơn 300 nghìn người. Vanuatu hiện theo đuổi định hướng phát triển kinh tế mở, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và từng bước thúc đẩy công nghiệp nhẹ, chế biến và thương mại quốc tế. Ngày nay, Vanuatu là địa điểm nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản xứ độc đáo trên thế giới.

Việt Nam và Vanuatu thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 3/3/1982, ngay sau khi nước bạn giành được độc lập. Việt Nam và Vanuatu tuy cách xa nhau hàng nghìn km về địa lý, nhưng lại gắn bó bởi những mối liên hệ lịch sử, tình cảm giữa nhân dân và những lợi ích chung.

Những người Việt đầu tiên đã đến Vanuatu từ những năm 20 của thế kỷ 20 để làm việc tại các đồn điền. Cộng đồng người Việt Nam tại đây luôn giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, là nhịp cầu tình cảm, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Hơn bốn thập niên qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được vun đắp trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế. Mặc dù trải qua những chặng đường lịch sử khác nhau, hai dân tộc đều thấu hiểu giá trị của độc lập, tự chủ và cùng chia sẻ khát vọng phát triển.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đồng thời phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF). Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về hòa bình, an ninh, luật pháp quốc tế và phát triển bền vững.

Năm 1997, Thủ tướng Vanuatu Serge Vohor đã tới Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao các nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội. Tháng 10/2014, Thủ tướng Vanuatu Joe Natuman đã thăm chính thức Việt Nam.

Gần đây nhất, Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat đã có chuyến thăm cá nhân đến Việt Nam vào tháng 1/2026. Trong chuyến thăm này, ông đã gặp gỡ, động viên lưu học sinh Vanuatu tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Hà Nội, đồng thời tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, giáo dục-đào tạo là một điểm sáng trong quan hệ song phương. Có khoảng 160 sinh viên Vanuatu đang học tập tại Việt Nam theo các chuyên ngành như y sinh, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, môi trường, hàng hải và thủy sản. Phần lớn các em được Chính phủ Vanuatu cấp học bổng, một số nhận học bổng của các trường đại học Việt Nam hoặc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước hiện vẫn còn khiêm tốn, song theo Đại sứ Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Vanuatu Phạm Hùng Tâm, dư địa hợp tác còn rất lớn khi hai nước có nền kinh tế bổ trợ cao. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy sản, lương thực, hàng tiêu dùng, công nghệ và đào tạo, trong khi Vanuatu có tiềm năng về nông sản đặc sản, hải sản, du lịch sinh thái và tài nguyên biển.

Đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp hơn 40 năm qua, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân từ ngày 29/11 đến 4/12/2026 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng.

Đây là lần thứ hai một Thủ tướng Vanuatu thăm chính thức Việt Nam, kể từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Joe Natuman vào năm 2014. Sau hơn một thập niên, chuyến thăm lần này là dịp quan trọng để hai bên tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ song phương.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Vanuatu hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (3/3/1982 - 3/3/2027), đồng thời mở ra nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản và giáo dục-đào tạo.

Đối với Vanuatu, chuyến thăm góp phần triển khai chính sách đối ngoại “là bạn với tất cả các nước,” đa dạng hóa các đối tác kinh tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng có lợi và học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Đối với Việt Nam, đây là cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị với Vanuatu, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với khu vực Nam Thái Bình Dương, tìm kiếm cơ hội kết nối và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm (trái) gặp Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đại sứ Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Vanuatu Phạm Hùng Tâm, chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam về độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, những quốc gia có tiếng nói ngày càng quan trọng trong giải quyết một số vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương. Vanuatu là một trong những quốc gia đi đầu trong các nỗ lực này.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; thăm một số địa phương, cơ sở kinh tế, giáo dục tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và lưu học sinh Vanuatu.

Thông qua chuyến thăm, hai bên sẽ thống nhất những định hướng hợp tác lâu dài. Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về tầm nhìn phát triển quan hệ trong những năm tới, củng cố tin cậy chính trị và chuyển hóa tình cảm hữu nghị thành những chương trình hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi.

Mặt khác, chuyến thăm cũng góp phần tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương. Hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham vấn, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các thể chế đa phương, qua đó đóng góp thiết thực hơn vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chắc chắn, với tình hữu nghị truyền thống, sự quan tâm của lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Vanuatu sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn./.

Tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ song phương Việt Nam-Vanuatu Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 4/12/2026.