Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006 - 29/11/2026) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị và toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Trong 20 năm, toàn lực lượng đã phát hiện trên 318.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, khởi tố hoặc đề nghị khởi tố gần 6.000 vụ với hơn 8.800 bị can, xử phạt vi phạm hành chính hơn 259.000 vụ với tổng số tiền gần 3.000 tỷ đồng. Công tác đấu tranh ngày càng đi sâu làm rõ các hành vi có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và trao tặng Huân chương chiến công cho các cá nhân Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và là nguồn động viên đối với cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chủ động tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần phòng ngừa là chính, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là tốt. Từ công tác nắm tình hình, nhận diện, đánh giá, dự báo nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn từ sớm, từ xa; có phương án phòng ngừa, kịch bản ứng phó xử lý từ sớm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới, góp phần kiến tạo nền tảng, hình thành hệ sinh thái an toàn cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan đến môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gia tăng đóng góp của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới./.