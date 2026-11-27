Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) vào ngày 27 và 28/11/2026.

Chiều 27/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng dự.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn cấp cao Lào.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith từ sau khi được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Lào hồi tháng 10/2026 vừa qua.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu Đoàn cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Saleumxay Kommasith những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Tháng 12/2025, trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai bên nhất trí làm sâu sắc nội hàm, nâng quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới là "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, cũng như tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong năm 2025, hai đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gặp nhau 6 lần và cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,88 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới.

Nhiều dự án của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngoài ra, hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được mở rộng, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch... đều ghi nhận những kết quả tích cực.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 của Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Phu nhân là một sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với quan hệ hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình hợp tác tiểu vùng Mekong.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lào tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 và Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội lần này cũng phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, liên kết và phát triển bền vững, vì lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm để cùng trao đổi và đánh giá toàn diện tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất.

Hai Thủ tướng cũng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, cũng như những dấu mốc trong lịch sử quan hệ đặc biệt, tình cảm anh em gắn bó thân thiết Việt Nam-Lào do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện./.

Thủ tướng Lào và Phu nhân đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam và dự các Hội nghị cấp cao CLMV-12, ACMECS-11 Việc tham dự các hội nghị cấp cao và thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào thể hiện lập trường nhất quán của Lào trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế.