Nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, sáng 27/11, tại thủ đô Vientiane, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Vientiane, đánh giá toàn diện về vai trò, đóng góp của Việt Nam cũng như các định hướng ưu tiên thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mekong và Cộng đồng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong giai đoạn mới.

Đánh giá vai trò và những đóng góp của Việt Nam, Thứ trưởng Thammavongsa khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực hàng đầu trong việc thúc đẩy hợp tác thuộc khuôn khổ CLMV và ACMECS, góp phần quan trọng giúp các cơ chế hợp tác tiểu vùng ngày càng phát huy hiệu lực và mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

Thứ trưởng Thammavongsa khẳng định: “Việc Việt Nam đăng cai tổ chức đồng thời Hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS sẽ tiếp thêm sức sống mới cho khuôn khổ hợp tác, mang lại nhiều lợi ích cụ thể cho các nước thành viên. Đặc biệt, trong khuôn khổ ACMECS, Việt Nam đã công bố khoản đóng góp 10 triệu USD vào Quỹ Phát triển ACMECS nhằm triển khai các dự án hợp tác. Tôi tin tưởng rằng sau hội nghị lần này sẽ có thêm nhiều sáng kiến mới và động lực mạnh mẽ, đưa hợp tác tiểu vùng nói chung cũng như hai cơ chế CLMV và ACMECS ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân trong khu vực.”

Về các lĩnh vực cần ưu tiên trong thời gian tới trước bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động, Thứ trưởng Ngoại giao Lào cho rằng khuôn khổ hợp tác CLMV và ACMECS chủ yếu hướng tới mục tiêu phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các quốc gia lưu vực sông Mekong và trong tiểu vùng.

Do đó, công tác phát triển và hợp tác kinh tế là trọng tâm hàng đầu mà cả hai cơ chế cần tập trung thúc đẩy. Để hợp tác kinh tế đạt thành công và phát huy tối đa hiệu quả, các nước cần ưu tiên 4 lĩnh vực then chốt gồm:

Thứ nhất, kết nối-hội nhập, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, đi lại và giao lưu giữa các nước.

Thứ hai, trong bối cảnh khoa học-công nghệ phát triển nhanh chóng hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và thương mại số là những lĩnh vực hết sức quan trọng, cần đẩy mạnh hợp tác để tận dụng tối đa thành tựu của khoa học-công nghệ.

Thứ ba là hợp tác du lịch, nhằm khuyến khích và tạo thuận lợi để người dân trong tiểu vùng tăng cường đi lại, giao lưu, mở rộng kết nối văn hóa-xã hội. Thứ tư là phát triển nguồn nhân lực, yếu tố con người có tầm quan trọng đặc biệt trong liên kết tiểu vùng.

Ông Thammavongsa nhấn mạnh: “Chúng ta cần làm thế nào để các nước lưu vực sông Mekong, CLMV và ACMECS có thể cùng nhau hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bởi đây là yếu tố trung tâm, động lực then chốt thúc đẩy toàn diện từ phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội đến giao lưu nhân dân, giúp các quốc gia trong khu vực có được đội ngũ nhân lực phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.”

Đề cập mối liên hệ giữa hợp tác tiểu vùng với việc thực hiện các mục tiêu chung của Cộng đồng ASEAN cũng như ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai hội nghị, Thứ trưởng Thammavongsa cho biết ASEAN đã đề ra Tầm nhìn 2045 cùng hợp tác trên 3 trụ cột gồm chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Khi các cơ chế hợp tác tiểu vùng như CLMV và ACMECS-vốn đều gồm các nước thành viên ASEAN-hoạt động hiệu quả, sẽ đóng góp trực tiếp và quan trọng vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045 cũng như các mục tiêu chung của toàn Hiệp hội. Hợp tác tiểu vùng tập trung vào kinh tế và văn hóa-xã hội; hoạt động giao thương, hợp tác kinh tế thúc đẩy tăng trưởng sẽ kéo theo sự phát triển chung của cả khu vực ASEAN.

Khi đời sống người dân được nâng cao, thoát khỏi đói nghèo và xã hội phát triển thì hòa bình, ổn định cũng sẽ được củng cố bền vững.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào nhấn mạnh: “Việt Nam, trên cương vị nước chủ nhà đăng cai các hội nghị cấp cao lần này, là quốc gia có đóng góp rất quan trọng, giúp các mục tiêu chung của ASEAN tiến gần hơn tới hiện thực. Tôi xin chúc mừng và tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà, tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác CLMV và ACMECS ngày càng thực chất, qua đó tiếp tục khẳng định và nâng cao hơn nữa vai trò dẫn dắt, vị thế của Việt Nam lên tầm cao mới trong hợp tác tiểu vùng cũng như trong Cộng đồng ASEAN.”

Những đánh giá tích cực từ phía Lào tiếp tục khẳng định sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò chủ nhà của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và sự phát triển thịnh vượng chung của toàn khu vực./.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác CLMV và ACMECS bằng hành động cụ thể Chuyên gia Campuchia Uch Leang đánh giá vai trò của Việt Nam trong việc chuyển cam kết CLMV và ACMECS thành hợp tác cụ thể, thúc đẩy kết nối và phát triển.