Trước thềm Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) từ ngày 27-28/11 tại Việt Nam, phóng viên TTXVN tại Campuchia đã có cuộc phỏng vấn ông Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam.

Ông Uch Leang cho rằng trong hơn hai thập niên qua, Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong, đặc biệt thông qua hai cơ chế CLMV và ACMECS.

Trong bối cảnh tiểu vùng đang đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, chuyển đổi số và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, vai trò kết nối và thúc đẩy hợp tác của Việt Nam ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Theo ông Uch Leang, có thể khái quát dấu ấn của Việt Nam qua một điểm nổi bật: Việt Nam không chỉ là một thành viên tích cực tham gia các cơ chế hợp tác tiểu vùng mà còn là một trong những quốc gia có nhiều đóng góp trong việc chuyển hóa các cam kết chính trị và ngoại giao thành những chương trình hợp tác cụ thể về kinh tế, thương mại, kết nối hạ tầng và phát triển bền vững.

Trước hết, đối với cơ chế CLMV, dấu ấn của Việt Nam thể hiện ở vai trò khởi xướng sáng kiến, thúc đẩy thể chế hóa hợp tác và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên.

Đáng chú ý, năm 2010, Việt Nam khởi xướng Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV, góp phần tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và hội nhập.

Việt Nam cũng tích cực tham gia xây dựng các kế hoạch hành động, thúc đẩy hợp tác trong thương mại, hải quan, nông nghiệp, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, Chương trình học bổng CLMV với 20 suất học bổng mỗi năm dành cho sinh viên của mỗi nước Campuchia, Lào và Myanmar là một đóng góp có ý nghĩa lâu dài.

Ông Uch Leang đánh giá đây là hướng hợp tác thiết thực, bởi thu hẹp khoảng cách phát triển không chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng hay tăng trưởng thương mại, mà còn phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực nội tại của mỗi quốc gia.

Đối với cơ chế ACMECS gồm năm nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, dấu ấn của Việt Nam thể hiện rõ hơn ở vai trò thúc đẩy liên kết kinh tế toàn tiểu vùng và kết nối các nền kinh tế có trình độ phát triển khác nhau.

Nếu CLMV chú trọng nâng cao năng lực và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên, ACMECS có phạm vi rộng hơn, tập trung khai thác lợi thế bổ sung, phát triển hành lang kinh tế và tăng cường kết nối xuyên biên giới.

Tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 10 ngày 7/11/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 6 định hướng lớn nhằm tạo động lực mới cho hợp tác tiểu vùng, nhấn mạnh sự thống nhất về tầm nhìn và hành động, tăng cường kết nối quốc gia với khu vực và quốc tế, phát huy vai trò của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, gắn phát triển kinh tế với ổn định và an ninh.

Đặc biệt, Việt Nam cam kết đóng góp 10 triệu USD cho Quỹ Phát triển ACMECS, thể hiện sự ủng hộ cụ thể đối với việc tăng cường nguồn lực triển khai các chương trình hợp tác.

Một lợi thế quan trọng của Việt Nam là vị trí địa kinh tế và khả năng kết nối với thị trường quốc tế. Với hệ thống cảng biển, mạng lưới giao thông và các trung tâm kinh tế, Việt Nam có điều kiện phát huy vai trò cầu nối giữa những quốc gia như Campuchia và Lào với các cảng biển, trung tâm logistics và tuyến hàng hải quốc tế.

Từ góc nhìn Campuchia, ông Uch Leang cho rằng tăng cường kết nối giao thông, logistics, thương mại biên giới và các hành lang kinh tế giữa Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho toàn tiểu vùng, giúp mở rộng thị trường, giảm chi phí vận tải, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn có vai trò thúc đẩy tính bổ trợ giữa các cơ chế hợp tác Mekong như CLMV, ACMECS, Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) và Hợp tác Mekong-Nhật Bản. Đây là yêu cầu cần thiết bởi tiểu vùng hiện có nhiều cơ chế hợp tác với chương trình và nguồn tài trợ khác nhau. Nếu thiếu phối hợp, các sáng kiến có thể bị chồng chéo hoặc phân tán nguồn lực. Tăng cường liên kết giữa các cơ chế sẽ giúp các nước sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực từ đối tác phát triển, tổ chức tài chính quốc tế và khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, hợp tác CLMV và ACMECS vẫn còn những hạn chế như khoảng cách phát triển giữa các thành viên, kết nối hạ tầng và logistics chưa đồng bộ, thủ tục hải quan và rào cản phi thuế quan còn gây trở ngại cho thương mại. Ngoài ra, biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn nước Mekong, thiên tai và tội phạm xuyên quốc gia cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn.

Ông Uch Leang cho rằng trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động trên ba phương diện.

Một là, thúc đẩy kết nối kinh tế thực chất, ưu tiên hạ tầng giao thông, logistics, thương mại xuyên biên giới và liên kết chuỗi giá trị trong nông nghiệp, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng.

Hai là, mở rộng hợp tác về an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Các nước cần tăng cường chia sẻ dữ liệu thủy văn, phối hợp quản lý bền vững nguồn nước Mekong và đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Ba là, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và nâng cao năng lực doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó tạo nền tảng để các nền kinh tế Mekong nâng cao sức cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi của kinh tế khu vực.

Từ góc nhìn của một học giả Campuchia, ông Uch Leang cho rằng Việt Nam và Campuchia có nhiều lợi ích chung trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác CLMV và ACMECS. Việt Nam không chỉ là nước láng giềng có chung đường biên giới mà còn là đối tác quan trọng của Campuchia trong thương mại, đầu tư, nông nghiệp, kết nối hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Ngược lại, một Campuchia phát triển ổn định, có khả năng kết nối sâu hơn với các hành lang kinh tế khu vực cũng mang lại lợi ích cho Việt Nam. Vì vậy, hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn trong các dự án xuyên biên giới, đặc biệt về giao thông, logistics, thương mại nông sản, năng lượng và quản lý bền vững nguồn nước Mekong.

Chuyên gia Campuchia đánh giá Việt Nam là một trong những thành viên có vai trò chủ động và đóng góp quan trọng trong thúc đẩy hợp tác CLMV và ACMECS trên cả ba phương diện chính trị-ngoại giao, kinh tế-phát triển và liên kết chiến lược khu vực.

Tuy nhiên, dấu ấn của Việt Nam trong giai đoạn tới không nên chỉ được đánh giá qua số lượng sáng kiến hay tuyên bố chung tại các hội nghị cấp cao mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa những cam kết đó thành kết quả cụ thể đối với từng quốc gia thành viên.

Ông Uch Leang kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy đồng thuận và điều phối các sáng kiến hợp tác, góp phần xây dựng một tiểu vùng Mekong liên kết sâu sắc hơn, phát triển cân bằng hơn và có khả năng ứng phó tốt hơn với những thách thức mới. Đây không chỉ là lợi ích của riêng Việt Nam hay Campuchia, mà còn là nền tảng quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của ASEAN./.

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào trong khuôn khổ CLMV và ACMECS Đại sứ Lào nhận định chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và việc tham dự các hội nghị CLMV-12, ACMECS-11 được kỳ vọng tạo động lực mới cho quan hệ song phương và hợp tác tiểu vùng Mekong.