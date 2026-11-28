Sáng 28/11, tại trụ sở công ty Viettel Cambodia (MetFone) ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện “Trao giọt máu hồng-Nối dài sự sống 2026” nhằm góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp MetFone phối hợp với Trung tâm Truyền máu quốc gia Campuchia tổ chức hoạt động này với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên công ty.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, bà Mot Ratana - cán bộ phụ trách truyền thông của Trung tâm Truyền máu quốc gia Campuchia - bày tỏ lời cảm ơn đến ban tổ chức và những người tham gia hiến máu. Bà cho rằng đây là một nghĩa cử rất cao đẹp nên được duy trì, thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau trong xã hội.

Trong khi đó, ông Ouk Chipphal - Phó Tổng giám đốc MetFone - chia sẻ chương trình là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự sẻ chia và tình yêu thương của tập thể cán bộ, nhân viên Metfone đối với xã hội. Chương trình hiến máu tình nguyện này đã được Metfone phối hợp với Trung tâm Truyền máu quốc gia Campuchia triển khai liên tục trong suốt ba năm qua. Mỗi năm, ban tổ chức vận động và tiếp nhận được hơn 100 đơn vị máu.

Là người trực tiếp tham gia hiến máu, chị Trương Thanh Trúc - nhân viên của MetFone - cho biết thông qua chương trình hôm nay, chị mong muốn được hiến tặng những giọt máu của mình, góp một phần nhỏ bé để chung tay giúp đỡ cộng đồng, đồng thời hy vọng lượng máu mà mình hiến tặng sẽ được chuyển đến kịp thời, đúng lúc, giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu.

Còn chị Heng Sophealy thì chia sẻ đây là lần đầu tiên chị tham gia hiến máu tình nguyện. Qua trải nghiệm thực tế của bản thân, chị nhận thấy việc hiến máu không gây đau hay cảm giác khó chịu đáng kể như nhiều người vẫn thường lo ngại. Do đó, chị muốn kêu gọi mọi người đang có ý định hiến máu hãy mạnh dạn thử tham gia ít nhất một lần để góp phần cứu sống những người đang cần máu.

Nhân viên Công ty Metfone tích cực hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Khác với những lần tổ chức trước, lần này, ngoài đội ngũ cán bộ, công nhân viên, MetFone còn kêu gọi cả khách hàng và đối tác tham gia chương trình lần này. Đối với MetFone, hiến máu tình nguyện không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cống hiến vì cộng đồng của Viettel.

Với dự kiến 150 đơn vị máu được hiến lần này, những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu chữa người bệnh mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, sự gắn bó và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia./.

Cộng đồng người gốc Việt nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Campuchia Chủ tịch Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia cho rằng, cộng đồng bà con gốc Việt ở Campuchia đã hình thành từ lâu đời, có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.