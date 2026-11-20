Chiều 19/11, tại sân vận động thành phố Stung Treng, tỉnh Stung Treng của Campuchia đã diễn ra lễ động thổ xây dựng sân vận động của tỉnh này.

Tham dự buổi lễ có Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra, đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, các quan chức, các em học sinh trong tỉnh và đông đảo phóng viên.

Sau nghi lễ thắp nến và các nghi lễ truyền thống của Campuchia, các đại biểu tham dự buổi lễ đã tiến hành thủ tục khởi công xây dựng sân vận động.

Trả lời phỏng vấn TTXVN bên lề sự kiện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Xuân Thắng cho hay Công ty Hoàng Anh Gia Lai hiện đang triển khai một dự án nông nghiệp có quy mô 2.800ha tại tỉnh Stung Treng. Đến nay, toàn bộ diện tích dự án đã được đưa vào sản xuất, với các loại cây trồng chủ lực như chuối, sầu riêng và một số loại cây nông nghiệp khác. Toàn bộ sản phẩm của dự án đều được định hướng phục vụ xuất khẩu.

Đặc biệt, thông qua việc triển khai dự án, Công ty Hoàng Anh Gia Lai đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 1.200 lao động, chủ yếu là người dân địa phương sinh sống tại khu vực dự án. Qua đó, dự án không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Sân vận động trên có diện tích khoảng 2ha, gồm 2.000 chỗ ngồi, mặt cỏ tự nhiên theo tiêu chuẩn quốc tế. Sân có đầy đủ các phòng chức năng như thay đồ, phòng họp kỹ thuật, khu vực VIP với số vốn đầu tư dự kiến là 2 triệu USD do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tài trợ và thời gian thi công khoảng 10 tháng.

Trước đó, tại Trường Tiểu học thành phố Stung Treng cũng diễn ra lễ động thổ xây dựng phòng học cho học sinh và phòng làm việc cho giáo viên với những nghi thức mang đậm truyền thống của Campuchia.

Tham dự buổi lễ có Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Gia Lai, đại diện Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, các quan chức trong tỉnh cùng các thầy cô giáo và các em học sinh trong trường.

Tại sự kiện, ông Nheth Sothy, Trưởng phòng Giáo dục tỉnh Stung Treng, cho biết công trình được xây dựng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhà trường và các em học sinh. Hiện nay, nhà trường vẫn còn thiếu phòng học, do đó việc được tỉnh Gia Lai quan tâm, hỗ trợ xây dựng một dãy nhà học mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, nhà trường hiện chưa có văn phòng điều hành riêng, do đó công trình này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý và điều hành các hoạt động giáo dục.

Ông bày tỏ tin tưởng công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo môi trường học tập tốt hơn cho các em học sinh, đồng thời tiếp tục vun đắp và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương Stung Treng và Gia Lai.

Với mức kinh phí xây dựng dự kiến hơn 345.000 USD do tỉnh Gia Lai tài trợ, trường sẽ xây hai dãy nhà, trong đó có một dãy nhà có 6 phòng học và một nhà hiệu bộ cùng trang thiết bị phục vụ dạy học, làm việc cho trường.

Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra (áo sẫm màu) cùng đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai (áo trắng, phải) thực hiện nghi lễ động thổ. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại buổi lễ động thổ sân vận động, Tỉnh trưởng Sor Soputra cho biết những thành quả đạt được trong ngày hôm nay là nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, đặc biệt là việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa chính quyền tỉnh Stung Treng và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cùng với thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền tỉnh Stung Treng và Công ty Hoàng Anh Gia Lai.

Trên cơ sở đó, hai bên đã cùng nhau triển khai hợp tác trên cả phương diện quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư, hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Vì vậy, lãnh đạo hai tỉnh, lãnh đạo công ty và chính quyền tỉnh Stung Treng đã thống nhất trên tinh thần quan hệ đối tác hữu nghị và hợp tác phát triển.

Trên thực tế, hiện nay tại tỉnh Stung Treng có hai công ty lớn đang tích cực triển khai hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, trong đó Công ty Hoàng Anh Gia Lai hiện đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến sắn, trồng dâu nuôi tằm và triển khai trồng thử nghiệm một số loại cây trồng như cà phê, sầu riêng.

Trong cuộc với gặp chính quyền tỉnh sáng 19/11, đại diện công ty đã thông tin về kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, trong đó có việc phát triển diện tích trồng cây keo và cây dầu gió. Đồng thời, công ty dự kiến thành lập nhà máy chế biến gỗ từ cây keo để phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại tỉnh luôn đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tính minh bạch và tinh thần hợp tác. Đây cũng chính là sự thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, giữa nhân dân, quân đội và thế hệ thanh niên hai nước.

Với tinh thần đó, Stung Treng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại tỉnh sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chân thành, tình yêu thương và đoàn kết, cùng chung tay đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, qua đó góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững trong tương lai./.

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia Tổng Bí thư Ban, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 đến ngày 16/11.